بدء التحضير لإنتاج جزء ثانٍ من فيلم M3gan

كما عبَّر عن امتنانه لدعم الجمهور لهذه النوعية تحديدًا من أفلام الرعب والإثارة، المتعلقة بالدمى المخيفة والقصص التي تجمع بين الكوميديا والطابع المظلم.وفي النهاية أشار إلى أن هذا النجاح سيكون فرصة لاستكشاف عالم الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، والعمل على جزء جديد من فيلم M3gan.أحداث فيلم M3ganيدور الفيلم في إطار من الإثارة والخيال، عن "جيما" المهندسة بإحدى شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، التي تصبح بشكل مفاجيء مسؤولة عن الطفلة "كادي" ذات الـ8 أعوام، بعد أن فقدت والديها مؤخرًا.مع ضغوط العمل المتزايدة، تلجأ "جيما" إلى فكرة رعاية الطفلة عن طريق الدمية "ميجان"، وهي روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي مبرمج لحمايتها، ولكن هذا القرار يحمل نتائج غير متوقعة.تكلفة إنتاج الفيلم بلغت 12 مليون دلار أمريكي - مشاع إبداعيتكلفة إنتاج الفيلم بلغت 12 مليون دلار أمريكي - مشاع إبداعيإيرادات عالية بشباك التذاكرأُنتج الفيلم بميزانية 12 مليون دولار أمريكي، وحقق في الأسبوع الأول من عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، أكثر من 30 مليون دولار.حتى الآن تخطت إيرادات الفيلم عالميًا 56 مليون دولار أمريكي.أبطال الفيلمفيلم M3gan بطولة أليسون ويليامز، الطفلة فيوليت ماكجرو، وجينا ديفيس في دور الدمية ميجان.إخراج جيرارد جونستون، تأليف أكيلا كوبر.شارك المنتج جيمس وان في كتابة القصة، وهو مخرج عدد من أشهر أفلام الرعب منها:Dead Silence – Insidious – Malignant