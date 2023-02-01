حذف جميع أغاني آمال ماهر من تطبيق "أنغامي" يُثير الجدل بين جمهورها

#آمال_ماهر

ستبقى متألقه وسطوعك ونجاحك بإذن الله لانه قانون الكون ، لان الجواهر النادرة هي الاكثر قيمة

وانت صاحبة موهبة نادره ، انت آمال الفن العربي في زمن الابتذال والرداءه . pic.twitter.com/h6bqCyOkWM — BaSMa Mohamed (@Basma940) January 31, 2023

بجد انا مش عارف الظلم ده لحد امته؟ بس طول عمر ربنا مع المظلوم ده ابتلاء من عند ربنا، ربنا ينصرك علي أعدائك يا #امال_ماهر @amalmaher 🙏🏻 — Bondok Magdi (@Aboud_Magdi) January 31, 2023

و مهما حذفوا من ارشيفك و حاولوا تعتيم بكل قوتهم هتفضلي صوتك في وجدنا و وجدان المصريين 🇪🇬❤️

و تاريخ هيقول زي ما كان في ام كلثوم و نجاه كان في امال ماهر ❤️@amalmaher pic.twitter.com/MkgVG2K6ze — 𝗔𝗺𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗵𝗲𝗿 𝗛𝗼𝗹𝗶𝗰𝘀 (@Retweetmaher) January 31, 2023

وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب حذف أغاني آمال ماهر، دون سابق إنذار، ودون التعليق من أي جهة، للكشف عن سبب حذفها.وأعرب نشطاء السوشيال ميديا عن استغرابهم حذف أغاني الفنانة المصرية من التطبيق، مطالبين بالكشف عن السبب وراء ذلك.وكتبت بسمة محمد على تويتر: "ستبقى متألقة وسطوعك ونجاحك بإذن الله، لأنه قانون الكون، لأن الجواهر النادرة هي الأكثر قيمة، وأنت صاحبة موهبة نادرة، أنت آمال الفن العربي في زمن الابتذال والرداءة".وعلق ناشط آخر: "بجد أنا مش عارف الظلم ده لحد إمتا؟ بس طول العمر ربنا مع المظلوم، ده ابتلاء من عند ربنا، ربنا ينصرك على أعدائك".وردًا على بعض التدوينات التي تشير إلى أن من الممكن أن تكون آمال ماهر هي من طلبت حذف أغانيها، كتب أحد الحسابات التابعة لجمهور الفنانة المصرية: "مهما حذفوا من أرشيفك، وحاولوا التعتيم بكل قوتهم هيفضل صوتك في وجداننا ووجدان المصريين، والتاريخ هيقول زي ما كان فيه أم كلثوم ونجاة، كان فيه آمال ماهر".‎وكان آخر حفل أحيته الفنانة المصرية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي في التاسع والعشرين من شهر يوليو 2022 بحضور شخصيات بارزة تقدمها وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين وألفت عمر ومصممة الأزياء إيناس شاهين.وهذا الحفل هو الأول للفنانة آمال ماهر بعد غياب عامين، وأكدت حينها أن غيابها كان بسبب إصابتها بفيروس كورونا الذي أثر على حالتها الصحية لفترة.‎أما آخر ظهور لها عبر حسابها في إنستغرام، فقد كان في منتصف شهر كانون الثاني، حيث نشرت مجموعة صور وهي على شاطئ البحر، دون أن تعلق عليها، لكن الصور بدت قديمة وليست جديدة وفق متابعيها.