حذف جميع أغاني آمال ماهر من تطبيق "أنغامي" يُثير الجدل بين جمهورها

#آمال_ماهر
ستبقى متألقه وسطوعك ونجاحك بإذن الله لانه قانون الكون ، لان الجواهر النادرة هي الاكثر قيمة
وانت صاحبة موهبة نادره ، انت آمال الفن العربي في زمن الابتذال والرداءه . pic.twitter.com/h6bqCyOkWM
— BaSMa Mohamed (@Basma940) January 31, 2023
#آمال_ماهر
ستبقى متألقه وسطوعك ونجاحك بإذن الله لانه قانون الكون ، لان الجواهر النادرة هي الاكثر قيمة
وانت صاحبة موهبة نادره ، انت آمال الفن العربي في زمن الابتذال والرداءه . pic.twitter.com/h6bqCyOkWM
بجد انا مش عارف الظلم ده لحد امته؟ بس طول عمر ربنا مع المظلوم ده ابتلاء من عند ربنا، ربنا ينصرك علي أعدائك يا #امال_ماهر @amalmaher 🙏🏻
— Bondok Magdi (@Aboud_Magdi) January 31, 2023
بجد انا مش عارف الظلم ده لحد امته؟ بس طول عمر ربنا مع المظلوم ده ابتلاء من عند ربنا، ربنا ينصرك علي أعدائك يا #امال_ماهر @amalmaher 🙏🏻
و مهما حذفوا من ارشيفك و حاولوا تعتيم بكل قوتهم هتفضلي صوتك في وجدنا و وجدان المصريين 🇪🇬❤️
و تاريخ هيقول زي ما كان في ام كلثوم و نجاه كان في امال ماهر ❤️@amalmaher pic.twitter.com/MkgVG2K6ze
— 𝗔𝗺𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗵𝗲𝗿 𝗛𝗼𝗹𝗶𝗰𝘀 (@Retweetmaher) January 31, 2023
و مهما حذفوا من ارشيفك و حاولوا تعتيم بكل قوتهم هتفضلي صوتك في وجدنا و وجدان المصريين 🇪🇬❤️
و تاريخ هيقول زي ما كان في ام كلثوم و نجاه كان في امال ماهر ❤️@amalmaher pic.twitter.com/MkgVG2K6ze
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A post shared by @amalmaherofficial
A post shared by @amalmaherofficial