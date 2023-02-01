بأسبوع الموضة في باريس.. المصممون العرب يتألقون بأزيائهم (صور)

ولمع أسماء المصممون العرب وتألقوا في وضع بصمة قوية في أسبوع الموضة العالمية، ليظهروا للآخرين مدى رقيهم وإبداعهم في الجمع بين جمال الشرق وأناقة الغرب، وفي هذا التقرير اخترنا لكِ مجموعة من التصاميم العربية، التي فاجأت العالم وأبهرت الجميع في أسبوع الهوت كوتور الباريسي، لتستوحي منها إطلالاتك المقبلة.- إيلي صعب:عرض المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، مجموعته الراقية من الأزياء لموسم ربيع وصيف 2023، واستطاع تقديم أساليب البذخ والخيال في آنٍ واحد، وذلك حينما جعل تصاميمه تضفي شعورًا ملكيًا من خلال اختياره للأقمشة الفاخرة في تصاميمه، ولا ننسى كذلك الألوان الراقية والعصرية، فضلًا عن إضافة لمسة فريدة من الإكسسوارات التي وضعها على أعناق العارضات لتزيد من غموض المجموعة.- رامي قاضي:مصمم الأزياء اللبناني رامي قاضي، قدم تصاميم تعطي انطباعًا بالبحر وأمواج المحيط وتموجات الرمال، واختار الألوان التي تعبر عن الأرض، فاستوحى تصاميمه من الجرانيت الأخضر والسماء اللامعة الصفراء، وجاءت التطاريز على تصاميمه بشكل ثلاثية الأبعاد لتعزيز فكرة روح الطبيعة التي تغلف أجساد العارضات.

- زهير مراد:قدم اللبناني الراقي زهير مراد، لمسات هائلة في أسبوع الموضة بباريس، حيث اتسمت مجموعته من خلال اختيار الخامات المكونة من الشيفون والريش والتول والشراشيب والخرز والتطريزات الأنيقة، كما اختار الألوان النابضة بالحياة كدرجات الحمضيات وألوان الغروب وكذلك البحر والشاطئ.- جورج حبيقة:جورج حبيقة من المصممين العرب الذين قدموا أكثر من 70 تصميمًا مميزًا بالحيوية والعصرية، فاعتمد جورج الأقمشة الراقية والفاخرة، كما اعتمد وضع الزخارف والتطريزات المستوحاة من جمال الطبيعة الخلابة، ولم ينسى حبيقة الألوان الصيفية المنعشة، حيث ركز في مجموعته على اللون الوردي والأصفر والأزرق ودرجات الحمضيات والذهبي، بجانب الكلاسيكيات مثل: الأسود والأبيض والرمادي.- آشي ستديو:مصمم الأزياء السعودي آشي، استطاع خطف الأضواء في أسبوع الأزياء الراقية في باريس، وقدم مجموعة رائعة من الأزياء المنبعثة من وحي أعماق البحار، حيث تمكن من ظهور بتصاميم تشير الأناقة والفخامة، من خلال أقمشة الأورجانزا والموهير بجانب الزخارف الكريستالية والأحجار وإكسسوار اللؤلؤ، وكذلك التصاميم المميزة التي تحاكي التكوينات الصخرية الطبيعية.- رامي العلي:المصمم السوري، رامي العلي، استلهم في مجموعته أزياء من الأساطير اليونانية، حيث تمكن من دمج الأناقة بالعصرية، من خلال الألوان اليونانية، مثل: الشمبانيا والبيج والذهبي والأزرق السماوي والأخضر الفاتح والخزامى والوردي المائل إلى الحمرة، فضلاً عن التصاميم الراقية المثالية لأجواء السهرات الخاصة.