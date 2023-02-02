بسبب سوء الحياة المعيشية.. هاني شاهين: أعيش على الزيت والزعتر ونسيت الفواكه

وقال شاهين في تصريحات تلفزيونية: "20 يومًا، والله العظيم، عايشين على الزعتر والزيت، والفواكه ما بعرفها من سنة".وعن أوضاعه الصحية، أكد أنه "يعاني من مشكلة في السمع لا تُحل بسبب نقص تروية في الدماغ والقلب".وأضاف شاهين: "ما بخفيك كنت عم أتدين ووصلت لدرجة ما عاد أقدر لأنه كثرت الديون وبعت سيارتي، وهذا جزائي أن كل شيء قدمته ببلاش، وجزائي بآخر عمري أموت شحادًا".وتابع الفنان السوري: "أنا بزماني كان راتبي 25 ألفًا، وكان كيلوغرام اللحمة بـ 15 ألفًا، فكيف بدو يعيش الفنان بقية عمره، إذا حق البيضة 900 ليرة".وشارك شاهين في العديد من الأعمال الإذاعية والمسرحية والتلفزيونية المعروفة، أبرزها: "مرايا" و"أنا عايزة مليونير" و"شلون الله بدو يوفقنا" و"باب الحارة"، وغيرها.