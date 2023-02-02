سيرين عبد النور: لست بحاجة لمن يدافع عني (صور)

وعلى امل تحققولي طلبي وتتجاهلو وما تهتمو وما تدافعو ❤️ https://t.co/Cak8OJaZj2
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) February 1, 2023
وعلى امل تحققولي طلبي وتتجاهلو وما تهتمو وما تدافعو ❤️ https://t.co/Cak8OJaZj2
آنيا علناً انا مش بحاجة لمين يدافع عني متلي مثل كل الناس على التواصل الاجتماعي ناس بتدعم وناس بتحارب التركيز لازم يكون على الايجابية بين المحبين ببعضهن غير انو ما فيكي تربي حداً
لان كل ما حركشتي بالمجرور بتشمي ريحة بشعة !!! وصلت الفكرة ؟ https://t.co/FFYyNeSE7q
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) February 1, 2023
آنيا علناً انا مش بحاجة لمين يدافع عني متلي مثل كل الناس على التواصل الاجتماعي ناس بتدعم وناس بتحارب التركيز لازم يكون على الايجابية بين المحبين ببعضهن غير انو ما فيكي تربي حداً
لان كل ما حركشتي بالمجرور بتشمي ريحة بشعة !!! وصلت الفكرة ؟ https://t.co/FFYyNeSE7q