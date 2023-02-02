ملحم زين يقوم بمبادرة مهمة في شوارع لبنان

كشفت جمعية "اليازا"، اليوم الخميس، انّ الفنان ملحم زين قام بمبادرة مهمة على مستوى السلامة المرورية في شوارع بيروت.

وقالت الجمعية عبر موقعها الرسمي ان " الفنان ملحم زين قام بمبادرة مهمة على مستوى السلامة المرورية في شوارع بيروت، من خلال تمويل تركيب عواكس ضوئية على الحاجز الوسطي".



وأضافت ان "المبادرة شملت الشوارع من صور الى خلدة ومن بيروت حتى نفق شكا بطول اجمالي 120 كلم، تلافياً لوقوع المزيد من الحوادث المرورية".