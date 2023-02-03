الفنانة أصالة تصف السعودية بحبة الدواء.. لماذا؟

وغرّدت المطربة السورية في منصة "تويتر"، قائلةً: "شكراً شكراً شكراً على هالرفاهية الفنيّة الإنسانيّة المرتقية والعظيمة من جميع النّواحي... مين غيرها السّعوديّه بتقدر تبهر تطرق أعماق المشاعر وتعدّل كفّة الأحزان وكلّ الهوايل اللي بهالدنيي الصّعبة وتكون حبّة الدّوا اسمها سعادة بتغرّق الدّنيي كلّها".وأُقيم حفل "صوت الأرض" ليل أول من أمس الأربعاء على مسرح "محمد عبده آرينا" في منطقة "بوليفارد رياض سيتي" لتكريم الفنان السعودي الراحل طلال مداح، بناءً على مبادرة أطلقها المستشار تركي آل الشيخ رئيس "هيئة الترفيه".وشارك في الحفل التكريمي عشرات الفنانين العرب، منهم: محمد عبده وهاني شاكر وخالد الشيخ ووليد توفيق وأحلام ونوال الكويتية ونجوى كرم وراشد الماجد وعبدالله الرويشد ورابح صقر وعبدالمجيد عبدالله وطلال سلامة وصابر الرباعي ويارا ووعد وأنغام وبلقيس وأصالة وداليا مبارك وأميمة طالب وكارمن سليمان وعلي بن محمد وأصيل هميم وأسماء لمنور وراشد الفارس ووليد الشامي وفهد الكبيسي ومطرف المطرف ونبيل شعيل وفؤاد عبدالواحد وعايض يوسف وأصيل أبو بكر وماجد المدني وعبدالرحمن الحسن وجابر الكاسر وعبدالعزيز المعني وعابد البلادي