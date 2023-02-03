بعد 25 عاما.. مخرج فلم تيتانيك يحاول إنقاذ "جاك"

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رئيس الجمهورية: مسيحو الشرق هم سكان المنطقة الأصليون إلى جانب باقي المكونات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بعد 25 عاما.. مخرج فلم تيتانيك يحاول إنقاذ "جاك"

فن وثقافة

2023-02-03 | 06:10
بعد 25 عاما.. مخرج فلم تيتانيك يحاول إنقاذ &quot;جاك&quot;
1,654 مشاهدة

السومرية نيوز- منوعات

قبل انطلاق العرض المسرحي للفيلم الأيقوني "تيتانيك" في 10 فبراير الجاري، وضع مخرج العمل جيمس كاميرون، حدا للتكهنات التي أكدت أنه كان من الممكن إنقاذ البطل "جاك" من الموت غرقا، في حال سمح له بالصعود على الباب الخشبي العائم إلى جانب حبيبته روز.

وحاول كاميرون تقديم إثباتات علمية لجميع من انتقده، من خلال عمل سيعرض على قناة "ناشونال جيوغرافيك" يوم الأحد المقبل، والذي يحمل اسم "تيتانيك: بعد 25 عاما مع جيمس كاميرون".

وفي العمل المنتظر، حرض المخرج وفريق عمله على إعادة تمثيل مشهد غرق جاك بسيناريوهات مختلفة، بهدف إثبات رؤيته التي تؤكد أن البطل لم يكن سينجو من الموت متجمدا.

وفي أحد السيناريوهات تمكن جاك وروز من التسلق على الباب الخشبي، إلا أن جسديهما بقيا مغموران بالماء. وعلق كاميرون إن هذا المشهد قد يعرض حياة جاك وروز لخطر الموت بعد مرور ساعات.

وفي مشهد آخر، وضع فريق العمل الممثلين على الباب الخشبي الطافي بوضعية تم فيها رفع جسديهما العلويين التي تتضمن أعضاءهما الحيوية إلى خارج الماء، الأمر الذي زاد فرصتهما في النجاة، لكن المخرج أشار إلى أن ارتعاش جسد جاك جراء البرد الشديد كان من الممكن أن يُسقط أحدهما في المياه المتجمدة.

وفي اختبار آخر، قام الممثلان بتنفيذ جميع المشاهد التي سبقت المشهد الأخير، والتي تطلبت جهدا بدنيا شاقا من جاك وروز قبل عثورهما على الباب الخشبي، بما فيها المشهد الذي حاول فيه أحد ركاب السفينة الاتكاء على روز لينقذ نفسه، والذي واجهه جاك بصفعة قوية.

وهنا قال كاميرون: "كان من الممكن أن ينجو جاك فعلا، لكن هناك الكثير من المتغيرات غير المضمونة، وأعتقد أن فكرة الفيلم كانت واضحة منذ البداية، فجاك لم يرد أن يعرض حياة حبيبته روز للخطر حتى بنسبة 1%. هذه شخصيته منذ البداية".

من جانبها، قالت بطلة الفيلم كيت وينسلت في ديسمبر الماضي عبر بودكاست "هابي ساد كونفيوزد": "لا أعتقد أن كلانا كان سينجو في حال صعدنا على الباب، لا أعتقد أن هذا الحل كان يليق بالأحداث والشخصيات، فمن الواضح أن الباب كان سينقلب بنا"، وأضافت: "نعم كانت قطعة الحطام تتسع لكلينا، لكنها لم تكن ستبقى طافية على وجه الماء".


يذكر أن "تيتانيك" هو فيلم رومانسي ملحمي أطلق عام 1997، وهو من إخراج وكتابة وإنتاج جيمس كاميرون. وبطولة كل من كيت وينسليت وليوناردو ديكابريو.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  

 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
Play
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
Celebrity
Play
Celebrity
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
Play
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
بالمختزل
Play
بالمختزل
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
Play
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
Play
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
Morning Live
Play
Morning Live
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
Play
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
Play
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
عشرين
Play
عشرين
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
Play
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
رحال
Play
رحال
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
Play
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
Play
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
Play
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
Play
سوق باب المعظم - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٧ | 2023
04:00 | 2023-02-07
Celebrity
Play
Celebrity
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
Play
المودل والبلوگر السعودي محمد التركي - حلقة ١- م٢ | الموسم الثاني
14:50 | 2023-02-06
بالمختزل
Play
بالمختزل
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
Play
تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - الحلقة ٩٤ | 2023
14:00 | 2023-02-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
Play
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-02-06
Morning Live
Play
Morning Live
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
Play
حقوق المرأة تأخذ ام تعطى - الحلقة ٢٢٥ | 2023
05:00 | 2023-02-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
Play
ادخال مليون حبة مخدرة الى الانبار - الحلقة ٧٣ | ٢٠٢٣
14:50 | 2023-02-05
عشرين
Play
عشرين
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
Play
خصوم السوداني يتكئون على ازمة الدولار..سيناريو عبد المهدي يلوح بالافق - الحلقة ٧٩ | 2023
14:00 | 2023-02-05
رحال
Play
رحال
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
Play
إحدى أهمّ محافظات العراق..بابل- الحلقة ٤٠ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-04
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
Play
من ٤ الى ١٠ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-02-04
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
Play
فن الكتابة.. مجوهرات.. وصناعة المسابح - الحلقة ١٣ | الموسم 3
14:50 | 2023-02-03
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لاا اعرف
لاا اعرف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.