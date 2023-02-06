"راح نص عمري".. هكذا تفاعل الفنانون مع الزلزال (صور)

يا ربي 🙏
منيح اللي طلعت هزة مش شي تاني
لانو راح نص عمري عا هل النقزة
— Elissa (@elissakh) February 6, 2023
يا ربي 🙏
منيح اللي طلعت هزة مش شي تاني
لانو راح نص عمري عا هل النقزة
يا رب تحمينا ، تحمي أهل لبنان وسوريا والأردن ومصر والعراق وتركيا والكل، المشاهد اللي عم نشوفها مرعبة ومحزنة.. كونوا بخير 🙏 #هزة_ارضية #زلزال #تركيا
— Maya Diab (@mayadiab) February 6, 2023
يا رب تحمينا ، تحمي أهل لبنان وسوريا والأردن ومصر والعراق وتركيا والكل، المشاهد اللي عم نشوفها مرعبة ومحزنة.. كونوا بخير 🙏 #هزة_ارضية #زلزال #تركيا
بتمنى السلامة لكل اللبنانيين والسوريين والاتراك ويا رب ما خدا يكون اتضرر..زلزال الاقوى على #لبنان منذ اكثر من ٣٦ عاماً..السلامة للجميع #سوريا #تركيا #هزة_ارضية #زلزال
— Maya Diab (@mayadiab) February 6, 2023
بتمنى السلامة لكل اللبنانيين والسوريين والاتراك ويا رب ما خدا يكون اتضرر..زلزال الاقوى على #لبنان منذ اكثر من ٣٦ عاماً..السلامة للجميع #سوريا #تركيا #هزة_ارضية #زلزال
الحمدالله على السلامة اتمنى تكونوا بخير 🙏🏼 يا رب تحمي شعبك و تحمينا من الزلازل و الهزات الارضية ارحمنا يا رب و ابعد عنا كل ما يؤذينا 🙏🏼
— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 6, 2023
الحمدالله على السلامة اتمنى تكونوا بخير 🙏🏼 يا رب تحمي شعبك و تحمينا من الزلازل و الهزات الارضية ارحمنا يا رب و ابعد عنا كل ما يؤذينا 🙏🏼
هزة ارضية في لبنان..حسيتها قوية وطويلة🤦🏼♀️
— Nicole Saba (@NicoleSabaaa) February 6, 2023
هزة ارضية في لبنان..حسيتها قوية وطويلة🤦🏼♀️
من اكثر من 36 سنة ما صار هيك زلزال بلبنان الله يمرقها على خير ويحمي لبنان وسوريا ويلطف بالناس بتركيا وكل البلاد اللي شعرت بالزلزال #هزة_أرضية #لبنان
— Dina Hayek دينا حايك (@dinah) February 6, 2023
من اكثر من 36 سنة ما صار هيك زلزال بلبنان الله يمرقها على خير ويحمي لبنان وسوريا ويلطف بالناس بتركيا وكل البلاد اللي شعرت بالزلزال #هزة_أرضية #لبنان
صحينا على أخبار #الزلزال .. أخبار محزنة وصور مؤلمة يااارب يحمي أهلي ب #سوريا و #لبنان و #مصر والناس الي بتركيا وأي بلد تضرر من الزلزال ياارب.. الأضرار ماتكون كبيرة ويلحقوا الناس الي محتاجة نجدة أو اسعاف أو مساعدة.. والله الناس مو ناقصها.. لطفك يااارب 🙏🙏🙏💔💔
— Kinda Alloush (@KindaAlloush) February 6, 2023
صحينا على أخبار #الزلزال .. أخبار محزنة وصور مؤلمة يااارب يحمي أهلي ب #سوريا و #لبنان و #مصر والناس الي بتركيا وأي بلد تضرر من الزلزال ياارب.. الأضرار ماتكون كبيرة ويلحقوا الناس الي محتاجة نجدة أو اسعاف أو مساعدة.. والله الناس مو ناقصها.. لطفك يااارب 🙏🙏🙏💔💔
ألطُف بنا ياااااا رب🤲🏻
الحمدالله على سلامة الجميع وربي يحميكم #هزة_أرضية طمنونا عنكم🥺
— Yara (@yara_lb) February 6, 2023
ألطُف بنا ياااااا رب🤲🏻
الحمدالله على سلامة الجميع وربي يحميكم #هزة_أرضية طمنونا عنكم🥺
يارب احفظهم يااااارب يالطيف اللطف بهم يا عظيم https://t.co/802Fe6h8Hw
— A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) February 6, 2023
يارب احفظهم يااااارب يالطيف اللطف بهم يا عظيم https://t.co/802Fe6h8Hw