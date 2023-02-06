"راح نص عمري".. هكذا تفاعل الفنانون مع الزلزال (صور)

يا ربي 🙏

منيح اللي طلعت هزة مش شي تاني

لانو راح نص عمري عا هل النقزة — Elissa (@elissakh) February 6, 2023

يا رب تحمينا ، تحمي أهل لبنان وسوريا والأردن ومصر والعراق وتركيا والكل، المشاهد اللي عم نشوفها مرعبة ومحزنة.. كونوا بخير 🙏 #هزة_ارضية #زلزال #تركيا — Maya Diab (@mayadiab) February 6, 2023

بتمنى السلامة لكل اللبنانيين والسوريين والاتراك ويا رب ما خدا يكون اتضرر..زلزال الاقوى على #لبنان منذ اكثر من ٣٦ عاماً..السلامة للجميع #سوريا #تركيا #هزة_ارضية #زلزال — Maya Diab (@mayadiab) February 6, 2023

الحمدالله على السلامة اتمنى تكونوا بخير 🙏🏼 يا رب تحمي شعبك و تحمينا من الزلازل و الهزات الارضية ارحمنا يا رب و ابعد عنا كل ما يؤذينا 🙏🏼 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 6, 2023

هزة ارضية في لبنان..حسيتها قوية وطويلة🤦🏼‍♀️ — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) February 6, 2023

من اكثر من 36 سنة ما صار هيك زلزال بلبنان الله يمرقها على خير ويحمي لبنان وسوريا ويلطف بالناس بتركيا وكل البلاد اللي شعرت بالزلزال #هزة_أرضية #لبنان — Dina Hayek دينا حايك (@dinah) February 6, 2023

صحينا على أخبار #الزلزال .. أخبار محزنة وصور مؤلمة يااارب يحمي أهلي ب #سوريا و #لبنان و #مصر والناس الي بتركيا وأي بلد تضرر من الزلزال ياارب.. الأضرار ماتكون كبيرة ويلحقوا الناس الي محتاجة نجدة أو اسعاف أو مساعدة.. والله الناس مو ناقصها.. لطفك يااارب 🙏🙏🙏💔💔 — Kinda Alloush (@KindaAlloush) February 6, 2023

ألطُف بنا ياااااا رب🤲🏻

الحمدالله على سلامة الجميع وربي يحميكم #هزة_أرضية طمنونا عنكم🥺 — Yara (@yara_lb) February 6, 2023

يارب احفظهم يااااارب يالطيف اللطف بهم يا عظيم https://t.co/802Fe6h8Hw — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) February 6, 2023

كتبت الفنانة إليسا تغريدة من خلال حسابها الشخصي، على تويتر، قالت فيها:"‏يا ربي منيح اللي طلعت هزة مش شي تاني، لانو راح نص عمري عا هل النقزة".بينما كتبت مايا دياب تغريدة، قالت فيها:"بتمنى السلامة لكل اللبنانيين والسوريين والأتراك ويا رب ما حدا يكون اتضرر.. زلزال الأقوى على لبنان منذ أكثر من 36 عاماً.. السلامة للجميع".وقالت نادين نجم عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر:"الحمدلله على السلامة أتمنى تكونوا بخير، يا رب تحمي شعبك وتحمينا من الزلازل والهزات الأرضية ارحمنا يا رب وابعد عنا كل ما يؤذينا".وكتبت نيكول سابا تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، قالت فيها:" هزة أرضية في لبنان.. حسيتها قوية وطويلة".كما كتبت أيضاً الفنانة دينا حايك:" من أكثر من 36 سنة ما صار هيك زلزال بلبنان الله يمرقها على خير ويحمي لبنان وسوريا ويلطف بالناس بتركيا وكل البلاد اللي شعرت بالزلزال".وكتبت الفنانة كندة علوش: صحينا على أخبار الزلزال أخبار محزنة وصور مؤلمة يارب يحمي أهلي بسوريا ولبنان ومصر والناس اللي بتركيا وأي بلد تضرر من الزلزال ياارب.. الأضرار ماتكون كبيرة ويلحقوا الناس الي محتاجة نجدة أو اسعاف أو مساعدة.. والله الناس مو ناقصها.. لطفك يارب.وكتبت الفنانة اللبنانية يارا: ألطف بنا يارب الحمدلله على سلامة الجميع وربي يحميكم هزة أرضية طمنونا عنكم.فيما نشرت الفنانة أحلام فيديو من مدينة حلب السورية وتأثير الهزة الأرضية وكتبت: يارب احفظهم يارب يالطيف اللطف بهم يا عظيم.وكانت إدارة الكوارث التركية، قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، إلى 76 شخصاً وأصيب 440 مصاباً، فضلاً عن انهيار مئات المباني في عدد من المحافظات والولايات.