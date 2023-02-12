بعد بقائها 3 إيام تحت الأنقاض.. فتاة تذكر نادين نجیم بانفجار بيروت (صور)

‎استذكرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم تفاصيل إصابتها في حادثة انفجار بيروت، مؤكدة أنها مشت حافية القدمين على الزجاج، ولم تُصب بأي جرح.







‎وعلقت نجيم، قائلة: "أنا بصدق وبآمن ما في شي مستحيل لأنه وقت انفجار بيروت أنا مشيت حافية على الزجاج بكل البيت وما انجرح أصبع من رجلي".



‎وأضافت: "ونفس الزجاج قطعلي وجهي حسيت إنه أنا ما عم بمشي على الأرض كأن في حدا حاملني من تحت إيدي وعم يمشّيني، ووصلت على المشفى حافية وإجربي ما فين ولا نسرة زجاج صغيرة.

وأعادت نجيم عبر تويتر نشر تغريدة لإحدى المتابعين، جاء فيها: "في بنت كانت تحت الأنقاض وتمت 72 ساعة ومن بعدها طلعوها وسألوها أنت جوعانة؟ قالت لا قالولها كيف صرلك 3 أيام بلا أكل وشرب؟ قالت كان في ضو كل شوي بيعطيني أكل وبروح".‎وعلقت نجيم، قائلة: "أنا بصدق وبآمن ما في شي مستحيل لأنه وقت انفجار بيروت أنا مشيت حافية على الزجاج بكل البيت وما انجرح أصبع من رجلي".‎وأضافت: "ونفس الزجاج قطعلي وجهي حسيت إنه أنا ما عم بمشي على الأرض كأن في حدا حاملني من تحت إيدي وعم يمشّيني، ووصلت على المشفى حافية وإجربي ما فين ولا نسرة زجاج صغيرة.

وكانت نادين نجيم قد رفضت أخيرا الاحتفال بيوم ميلادها، معربة عن حزنها بسبب ما تتعرض له سوريا وتركيا من زلزال عنيف.



وغردت نجيم عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "شكرًا على المعايدة بس ما قادرة احتفل ولا قادرة فكر بعيدي اليوم قلبي وراسي مع الناس بسوريا وتركيا، ما فكر بشي غير فين.



وأضافت معربة عن حزنها: "عم صللي من قلبي الله يكون معهم ويساعدهم ويخلصهم وهل كارثة ما تنعاد بإذن الله، يا رب لطفك ورحمتك.