بعد بقائها 3 إيام تحت الأنقاض.. فتاة تذكر نادين نجیم بانفجار بيروت (صور)

شكراً على المعايدة بس ما قادرة احتفل و لا قادرة فكر بعيدي اليوم. قلبي وراسي مع الناس بسوريا وتركيا ما عم فيي فكر بشي غير فين و عم صللي من قلبي الله يكون معهم و يساعدهم و يخلصهم وهل كارثة ما تنعاد بإذن الله. يا رب لطفك ورحمتك 🤲🏼🙏🏼 #زلزال_تركيا_سوريا #هزة_أرضية
— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 6, 2023
شكراً على المعايدة بس ما قادرة احتفل و لا قادرة فكر بعيدي اليوم. قلبي وراسي مع الناس بسوريا وتركيا ما عم فيي فكر بشي غير فين و عم صللي من قلبي الله يكون معهم و يساعدهم و يخلصهم وهل كارثة ما تنعاد بإذن الله. يا رب لطفك ورحمتك 🤲🏼🙏🏼 #زلزال_تركيا_سوريا #هزة_أرضية