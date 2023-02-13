منى زكي تكشف عن أغلى هدية يمكن أن تقدمها في عيد الحب

منى زكي عادت للتواصل مع متابعيها على موقع إنستغرام، مستخدمة خاصية ستوري، ونشرت مقولة تقول: "أغلى هدية يمكن أن تقدمها لشخص ما، هي ذكر أسمائهم في دعائك".ويذكر ان اخر إنجازات الفنانة منى زكي مسلسل "تحت الوصاية" بطولة الفنانة مني زكي، ودياب، ومها نصار، ومن المقرر عرضه في 15 حلقة فقط، وتردد سابقاً أن قصته مقتبسة عن سيرة حياة "الحاجة صيصا" التي تنكرت في زي الرجال لسنوات طويلة من أجل الإنفاق على أسرتها بالعمل في مهن شاقة لا يقوم بها إلا الرجال، ولكن الشركة المنتجة أكدت أن العمل يقدم عدة نماذج لكفاح المرأة.