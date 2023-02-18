اغنية "عليك عليك" أول تعاون بين العراقي سيف نبيل والمغربي الدوزي (فيديو)

وتتناول الأغنية قصة حب مع احتوائها على عناصر فلكلورية من التراثين المغربي والعراقي.وحققت نجاحاً باهراً بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقها، كتب كلمات الأغنية سمير المجاري، وهي من ألحان سيف نبيل وإنتاج عمر صباغ، وتولى إخراجها أحمد المنجد.