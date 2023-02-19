اليسا تكشف عن رغبتها بعمل مشترك مع ماجد المهندس أو راشد الماجد

وعن إمكانية أن تقدم ديو خليجياً، قالت إليسا في مؤتمر صحفي على هامش مشاركتها في مهرجان شباط الكويت: "أنا بتهمني الأغنية لأنها الأساس في أي عمل، ولكن فيه أسامي كتير بتشرف وأتمنى أعمل دويتو معهم، منهم راشد الماجد، وماجد المهندس".وقالت إليسا:" أنا وصلت لمرحلة مع الوقت والنضج مبقتش أندم على أي حاجة في حياتي، ولو ندمت يبقى هفضل ندمانة كل يوم ومش هقدر أواجه العالم، وأنا بتعلم من التجارب لأنها بتتحول لـ خبرات".يذكر أن إليسا تألقت خلال حفل غنائي ساهر ليلة الجمعة 17 شباط 2023، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شباط الكويت، حيث شاركها الحفل الفنان عبدالله الرويشد، بحضور جماهيري كبير.