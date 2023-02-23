عروس وائل كفوري تنفي خبر زواجها منه وتهدد بالقضاء (صور)

بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية بخبر زواج وائل كفوري من حب حياته، وتحديداً طالت الشائعات فتاة مغربية من خارج الوسط الفني تدعى ماجدة أليموس، خرجت ماجدة أخيراً عن صمتها لتنفي القصة.







"كل ما نشر باليومين الأخيرين عن علاقة تجمعني بالفنان وائل كفوري وعن زواجنا عار من الصحة!"، كتبت وتابعت مهددة: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمغرب تجاه كل شخص ساهم بنشر صوري على أي منصة". خرجت ماجدة أليموس عن صمتها بعدما بدأت المواقع الفنية التداول بصورها والاشارة إلى اسمها بأنها عروس وائل المقبلة.. فنفت ماجدة الخبر على خاصية الستوري على صفحتها على انستغرام وهددت باللجوء إلى القضاء."كل ما نشر باليومين الأخيرين عن علاقة تجمعني بالفنان وائل كفوري وعن زواجنا عار من الصحة!"، كتبت وتابعت مهددة: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمغرب تجاه كل شخص ساهم بنشر صوري على أي منصة".



وكانت نضال الأحمدية من أول من شارك خبر استعداد وائل للزواج من ماجدة، إلا أن الأخيرة أكدت أن لا مشكلة لديها مع نضال وأوضحت: "أنا ما عندي شي ضد السيدة المحترمة نضال الأحمدية عتبي ع مصدر الخبر مش عليهن. وعتبي الأكبر على المنابر الإعلامية المغربية التي قامت بتداول الخبر ونشر صوري واسمي بالكامل على جميع المنصات بالمغرب بدون تقصي الحقائق، مما سبب لي إحراجاً كبيراً مع عائلتي الصغيرة والكبيرة". وكانت نضال الأحمدية من أول من شارك خبر استعداد وائل للزواج من ماجدة، إلا أن الأخيرة أكدت أن لا مشكلة لديها مع نضال وأوضحت: "أنا ما عندي شي ضد السيدة المحترمة نضال الأحمدية عتبي ع مصدر الخبر مش عليهن. وعتبي الأكبر على المنابر الإعلامية المغربية التي قامت بتداول الخبر ونشر صوري واسمي بالكامل على جميع المنصات بالمغرب بدون تقصي الحقائق، مما سبب لي إحراجاً كبيراً مع عائلتي الصغيرة والكبيرة".

وشكرت كل من قام بتكذيب الخبر: "بشكر كل اللي عم ينزلو تكذيب الخبر وبتمنى ع الجميع مسح المنشورات السابقة".