رحمة رياض تخسر طفلها الاول.. هذه التفاصيل

وقال الصحفي اللبناني المختص في مجال الفن، ايلي مرعب في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، اليوم الخميس، ان "الفنانة رحمة رياض خسرت طفلها الاول من زوجها الكسندر علوم في احدى المستشفيات التركية".



واشار الى ان النجمة العراقية خرجت "الان" من المستشفى .

خاص - دعواتنا وصلواتنا للنجمة #رحمة_رياض وزوجها النجم #الكسندر_علوم بعد خسارة رحمة طفلها، نعم رحمة كانت حامل ولكن الطفل توفى والان رحمة خرجت من المستشفى في تركيا.

الله يصبركم ويحميكم وربنا يعوضكم كل الحب من قلبي ♥️ @RahmaRiad @AlexanderUloom pic.twitter.com/NtTOpUvh5v — Elie Merheb (@_ElieMerheb) February 23, 2023

في السياق، نشرت رحمة رياض منشورا عبر خاصية "الستوري" في انستغرام قالت فيه " حبايبي اعرف تسألون وقلقانين على اختفائي هالفترة بس اني تعرضت لوعكة صحية جانت صعبة والحمدلله هسه قاعدة اتحسن ومن اصير زينة اطمنكم عليه وتشوفوني .. دعواتكم".وتابعت:" شكرا على اهتمامكم وسؤالكم احبكم هوواي".وفي وقت سابق، اكدت الفنانة رحمة رياض انها تزوجت من الممثل العراقي الكسندر علوم على "سنة الله ورسوله" لكن من دون مأذون شرعي.وشددت على ان زواجهما جاء عن طريق المحكمة، معللة ذلك بأنها وزوجها لا يملكان الوقت للذهاب عند المأذون الشرعي، لافتة الى انها ليست الاولى التي تقوم بهذه الخطوة بل زيجات عدة تمت بهذه الطريقة وان الزواج عن طريق المحكمة "متعارف عليه في العراق".