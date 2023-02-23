رحمة رياض تخسر طفلها الاول.. هذه التفاصيل

خاص - دعواتنا وصلواتنا للنجمة #رحمة_رياض وزوجها النجم #الكسندر_علوم بعد خسارة رحمة طفلها، نعم رحمة كانت حامل ولكن الطفل توفى والان رحمة خرجت من المستشفى في تركيا.
الله يصبركم ويحميكم وربنا يعوضكم كل الحب من قلبي ♥️ @RahmaRiad @AlexanderUloom pic.twitter.com/NtTOpUvh5v
— Elie Merheb (@_ElieMerheb) February 23, 2023
خاص - دعواتنا وصلواتنا للنجمة #رحمة_رياض وزوجها النجم #الكسندر_علوم بعد خسارة رحمة طفلها، نعم رحمة كانت حامل ولكن الطفل توفى والان رحمة خرجت من المستشفى في تركيا.
الله يصبركم ويحميكم وربنا يعوضكم كل الحب من قلبي ♥️ @RahmaRiad @AlexanderUloom pic.twitter.com/NtTOpUvh5v