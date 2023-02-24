بتهمة الاغتصاب.. الحكم على سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، ان "المحكمة الفرنسية اصدرت حكما بسجن المغني المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 أعوام، بتهمة الاغتصاب".يذكر ان النيابة العامة الفرنسية، طالبت بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد، 7 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي، وذلك بعد أن نفى، الأربعاء، أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب شابة فرنسية تدعى لورا، أو اقام علاقة جنسية معها.وقال المدعي العام، جان كريستوف موليه، في نهاية مرافعته أمام محكمة الجنايات، إن "سعد لمجرد مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب"، مطالبا أيضا بحظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته.وأضاف موليه أنه في محاكمات الاغتصاب "كثيرا ما نسمع عن تصريحات مقابل تصريحات، لكن قبل التصريحات هناك الحقائق".