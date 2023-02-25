بعد وفاة نجله.. جورج وسوف يعلن موعد أول حفل فني له

ونشر جورج وسوف، ملصقًا للحفل الذي حمل عنوان "حفلة أساطير الطرب"، مشيرًا إلى موعده الجديد في العاشر من آذار المقبل.وسيشارك إلى جانب وسوف في الحفل، الفنان المصري بهاء سلطان، وذلك في فندق جميرا بدولة الكويت.ويأتي الحفل بعد فترة قصيرة من تداول أنباء بأن "جورج" يفكر في اعتزال الغناء بعد وفاة نجله، وهو ما نفاه الفنان السوري، الذي أكد أنه سيغني لنجله وديع.وبمناسبة مرور "أربعينية" نجله الأكبر وديع، الذي توفي بعد تعرضه لمضاعفات صحية، طرح جورج وسوف في 14 شباط الجاري، أغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان "نص عمري"، كما احتفل سلطان الطرب بميلاد حفيدته "آميا" بالتزامن.وتوفي مطلع كانون الثاني الماضي، وديع جورج وسوف، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى "مار يوسف" في لبنان، حيث كان في حالة حرجة؛ بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بسبب إجرائه عملية "تكميم معدة".