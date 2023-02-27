تطورات جديدة بشأن "منح" الفنان زهير محمد رشيد الجواز العراقي (صورة)

وبحسب منشور لـ "عمار" نجل الفنان زهير محمد رشيد على فيسبوك، تابعته السومرية نيوز، فإن "مدير عام الجنسية والسفر والإقامة استجاب لمناشداتهم بشأن موضوع منحهم الجواز العراقي"، مشيرا الى ان "مدير عام الجنسية وعد بطرح الموضوع على رئيس الوزراء ووزير الداخلية خلال استقباله لهم".فيما أعرب عن "امله بالموافقة على منحهم الجواز العراقي".