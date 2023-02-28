بعد علاقة استمرت عامين.. خطوبة اديل وريتش بول وسعر الخاتم خيالي (صور)

وظهرت أديل مرتدية خاتما ضخما من الألماس والذي تبلغ قيمته حوالي الـ 700 الف دولار، في آخر عرض لها في لاس فيغاس، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وهو الخاتم ذاته الذي كانت ترتديه في حفل توزيع جوائز بريت منذ أيام.وجاءت خطوبة أديل البالغة من العمر 34 عاما، وريتش بول 41 عاما بعد حوالي عامين من الكشف عن ارتباطهما وظهورهما سويا في مناسبات فنية ورياضية عديدة، وظهرت معه مؤخرا في مباراة سوبر بول.في غضون ذلك، لم يؤكد ممثلو الطرفين هذه الأنباء كما لم يتم نفيها حتى الآن، في الوقت الذي تميل فيه أديل إلى إبقاء حياتها الخاصة بعيدا عن الأضواء، خاصة بعد انفصالها عن زوجها الأول.وكانت أديل منشغلة خلال الفترة الماضية بتقديم عروض أسبوعية في لاس فيغاس على طريقة نجوم الغناء في العالم، وفي الوقت نفسه تقوي علاقتها العاطفية بالرياضي ريتش بول.يذكر أن أديل كانت على علاقة مع رجل الأعمال سايمون كونيكي. وفي حزيران 2012 أعلنت بأنها حامل، وأنجبت ابنها أنجيلو في 19 تشرين الأول من العام ذاته وهو الطفل الأول لها والثاني لسايمون الذي لديه ابنة من زوجته السابقة، وقد أصيبت أديل باكتئاب الولادة بعد انجابها لأنجيلو.