بعد وصفها بـ "باتمان".. غادة بشور ترد على المتنمرين بسبب نظاراتها

وقالت بشور ردا على المتنمرين: "شو بدنا نحكي ونرد بهيك حالة.. هالجماعة معروفة لجمع اللايكات ويعملو ترندات.. نسيوا حرمة الموت والعزاء وكمية الحزن في قلوبنا بهذا الوقت".وتساءلت: "هنن وين ونحنا وين؟ تركوا الدنيا كلا والعالم والناس وركضوا خلف أشياء ما بعرف شو برد عليها".كما علقت أنها سعيدة بحملة التضامن معها من جانب زملائها في الوسط الفني الذين دافعوا عنها في وجه المتنمرين، مشيرة إلى أنها تكبر بمحبتهم.وكان العديد من نجوم الوسط الفني السوري قد تصدوا للسخرية والتنمر الذي تعرضت له زميلتهم غادة، وكان من أبرز الداعمين لها الفنانة شكران مرتجي، حيث علقت: "ست الستات، الفكوة الغالية، ولك لو تعرفوا هالست شو بتعمل وشو بتوزع محبة، انتو لازم تشيلوا النضارة اللي ع قلوبكم لتشوف الناس المنيحة الكريمة، غادة ياغادة بوسات بوسات مني ومن كتار".وأضافت: "لو النضارة حاطتها وحدة من الفاشينستات والبلوغر (البعض) تبع اللي اتنمروا كانت واو شو كول، طبعا الكلام للبعض، وكل الاحترام للأغلبية".والأمر ذاته بالنسبة للممثلة أمل عرفة التي نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، صورة تجمعها بالفنانة غادة بشور، وأرفقتها بتعليق أبدت من خلاله دعمها لها، مستغربة من تصرف بعض المتابعين، الذين تحمل رسائلهم أذى مقصودا لبشور.وكتبت عرفة: "لو يعرفو قديه انتي شخص حلوووو كانو خجلو على حالون، بس صغار ورح يكبرو مع الايام، أنا بحبك وكتير يا قلب ماشي عالأرض".وأعربت الفنانة سوسن ميخائيل عن غضبها، بسبب ما تتعرض لها زميلتها بشور، حيث وصفت أصحاب التعليقات المسيئة "بالذين يشربون السم من حليب أمهاتهن" على حد تعبيرها.وكتبت ميخائيل عبر "إنستغرام": "من خلف شاشة الموبايل بيبخوا السم يلي شربوا مع حليب أمهاتون، كتير قليل يلي عم بيصير معنا من ورا الحقد والسواد، غادة انتي الأحلى والأنقى، لا تطلعي على زبالة الشوارع، منحبك".