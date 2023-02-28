الحكم بحبس مطرب مشهور 3 سنوات في مصر

وذكرت وسائل اعلام مصرية، انه "أحيلت القضية المتهم فيها مغني المهرجانات سامر المدني، والتي حملت رقم 19123 لسنة 2022، جنايات الطالبية، والمُقيدة برقم 3489 لسنة 2022، كُلي جنوب الجيزة بتهمة خطف وهتك عرض وضرب وحيازة سلاح أبيض وشومة، والمتهم فيها 3 متهمين من ضمنهم المتهم سامر عمرو محمد 17 سنة، وشهرته سامر المدني، مغني مهرجانات على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت: "جاءت بداية الواقعة بالقبض على سامر المدني عندما توجهت سيدة إلى قسم الشرطة لتحرر المحضر اللازم، تتهم فيه المطرب سامي المدني ووالده بتعديهما بالضرب على شقيقها، وكذلك احتجازه وتعذيبه وتجريده من ملابسه بسبب خلافها مع والد المطرب".وقالت المجني عليها في أقوالها، إنها "تزوجت من والد سامر المدني مطرب المهرجانات، وأخفى زواجه منها عن زوجته الأولى ووالدة المطرب، إلا أن الأمر انكشف وعلمت الزوجة الأولى بواقعة الزواج الثانية، وشك والد المطرب في زوجته الثانية".وأضافت المجني عليها، أنه "وبعد شك والد المطرب خطف شقيقها هو ونجله وتعديا عليه بالضرب والسحل، وبتجريده من ملابسه وكذلك تصويره، ونشر مقطع الفيديو على نطاق ضيق في الأسرة، وهو ما تسبب في غضبها".