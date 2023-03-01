بحضور المقربين فقط.. مينا الشيخلي تحتفل بعقد قرانها (صور)

أعلنت خبيرة الموضة والأزياء ديما الشيخلي عن حفل عقد قران شقيقتها مينا الشيخلي، من خلال مجموعة صور وفيديوهات شاركتهم على ستوري إنستغرام.



وكان واضح من خلال الصور التي شاركتها ديما، أن حفل الزفاف كان على نطاق ضيق جداً ويقتصر على مجموعة من الأصدقاء والمقربين.







وظهرت في الصور مينا بـ فستان أبيض مع عريسها، وحولهم مجموعة من الأصدقاء الذين يحتفلون بهم بأجواء مليئة بالفرح والسعادة.

ويذكر ان مينا مؤثرة في عالم الجمال قد أعلنت السنة الماضية عن خطوبتها، مع الاحتفاظ بهوية العريس ولم تصرح عن اسمه أو أي معلومات عنه، ورداً على التساؤلات عن هوية العريس في وقتها، قالت مينا: "وايد تساؤلات وشائعات من العريس، خطيبي ليس شخصية مشهورة ولا حتى تعرفوه، وهو ليس عربيا وهو إسباني وفرنسي".



وتابعت "قبل فترة التقينا وصار قسمة ونصيب وانشاء الله يتممها على خير وهو لا يحب السوشيال ميديا وما يحب يطلع وجه وعلاقتنا رح تضل بخصوصيتها".