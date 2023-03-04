وفاة الممثل الأمريكي توم سيزمور

وأفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن الممثل الأمريكي توم سيزمور، الذي اشتهر بأدواره في فيلمي سيفنج برايفت ريان (إنقاذ الجندي رايان) و (بلاك هوك داون)، توفي عن عمر يناهز 61 عاما.ودخل سيزمور المستشفى في لوس أنجليس الشهر الماضي بعد إصابته بتمدد في الأوعية الدموية في المخ وكانت حالته حرجة.