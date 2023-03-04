سمية الخشاب سأكرر تجربة الزواج بتحقيق هذا الشرط (فيديو)

لم تغلق النجمة سمية الخشاب الباب أم تكرار "تجربة الزواج"، مؤكدة أنها لو عثرت على شخص تجمعهما "كيمياء" ستتزوجه دون تردد، ورفضت سمية وضع شروط أو مواصفات خاصة للزوج المنتظر عدا شرط واحد وهو أن يكون رجلاً بمعنى الكلمة، كما كشفت سمية عن حقيقة السخرية من إطلالات غادة عبد الرازق الأخيرة، واشتعال الخلافات بينهما مجدداً.







وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت سمية الخشاب: "مش مواصفات كتير ولكن المهم يكون راجل بمعنى الكلمة".



ومنح مقدم البرنامج: طرحة عروس لسمية الخشاب، معقباً: بنعمل بروفا مش اكتر بس زغرطي يا سمية، لتستجيب الأخيرة وتزغرد.





سمية الخشاب وغادة عبد الرازق سمية ظهرت بطرحة العروس في برنامج "كتير هالقد"، الذي يقدمه الإعلامي هشام حداد، وردت على سؤال حول احتمال خوض تخوض تجربة جديدة للزواج، وقالت: "لو لقيت شخص بيني وبينه كيميا أكيد مش هتردد".وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت سمية الخشاب: "مش مواصفات كتير ولكن المهم يكون راجل بمعنى الكلمة".ومنح مقدم البرنامج: طرحة عروس لسمية الخشاب، معقباً: بنعمل بروفا مش اكتر بس زغرطي يا سمية، لتستجيب الأخيرة وتزغرد.سمية الخشاب وغادة عبد الرازق

وكشفت سمية الخشاب، حقيقة ما يثار بشأن وجود خلاف بينها وبين الفنانة غادة عبد الرازق، وخاصة أنها كتبت منشوراً عبر صفحتها الرسمية على تويتر عن معايير الأنوثة، بنفس توقيت نشر غادة لجلسات تصوير جديدة، وقالت سمية:" نشرت بوست ولا أقصد غادة عبد الرازق، وهي حلوة في كل الألوان، ويليق عليها كل حاجة وهي حبيبتي، ولا يوجد أي خلاف معها".



تابعت قائلة: "كل الموضوع أن الأكثر أنوثة شيء يحكم فيه الجمهور، ومش كل حد حط عدسات وعمل شعره صبغة سوداء يبقى أكثر أنوثة".



