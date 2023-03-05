الموت يغيب الفنانة المصرية شريفة فاضل

وكتب ابن شقيقها طارق ندا على صفحته بفيسبوك: "توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي أم البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل.. صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر والدفن في مقابر العائلة".- من هي شريفة فاضل؟ولدت في القاهرة في الثلاثينيات باسم فوقية محمود أحمد ندا.كان لوالدتها دور أساسي في دعمها فنيا في ظل معارضة والدها لخوضها هذا المجال.التحقت بمعهد التمثيل لكنها لم تكمل دراستها فيه.- حياتها الفنية:ظهرت لأول مرة على الشاشة في فيلم (الأب) عام 1947.عملت لفترة قصيرة بالإذاعة مع الإعلامي الشهير بابا شارو.تزوجت الفنان السيد بدير الذي أخرج لها فيلما واحدا قبل أن ينفصلا.قدم لها الموسيقار محمد الموجي أولى أغنياتها (أمانة ما تسهرني يا بكره) التي كانت ذات طابع عاطفي.تميزت لاحقا في القالب الشعبي الذي فتح لها أبواب الشهرة.- قفزة فنية:تعاونت بشكل وثيق مع الملحن والمغني منير مراد الذي قدم لها مجموعة كبيرة من أنجح أغانيها مثل (حارة السقايين) و(فلاح) و(الشيخ مسعود) و(الليل) و(آه من الصبر).تعاونت مع كبار الملحنين أمثال رياض السنباطي وبليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمود الشريف.قدمت في حقبة السبعينيات أغنية (أم البطل) من تأليف نبيلة قنديل وألحان علي إسماعيل بعد وفاة ابنها سيد السيد بدير في حرب الاستنزاف.أسست مسرح منوعات شهير في شارع الهرم.قدمت حفلات غنائية في العديد من البلدان العربية منها تونس ولبنان والكويت.شاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها (حارة السقايين) و(سلطانة الطرب) و(تل العقارب).قدمت بعض المسرحيات الغنائية.