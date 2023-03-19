"رزاق برو" عنوان الضحك والترفيه خلال رمضان مع رزاق أحمد

"رزاق برو" برنامج "تحشيش" ومزاح ونكات من قلب الشارع العراقي. فأينما تجوّلت في شوارع العاصمة بغداد انتبه أن تقع في قبضة رزاق لأن الضحك سيجعلك تفقد عقلك، لذلك حضّر النكات التي قد تنافسه فيها! وإذا كنت تشاهده على السومرية فلن تغفل عينك لثانية عن الشاشة!رزاق أحمد هو ممثل عراقي معروفٌ بأدواره الكوميدية وخفة دمه وقربه من الناس، ولمس المواطنون هذا الأمر خلال تغطيته لفعاليات "خليجي 25" في البصرة من خلال برنامج "لمة خليجية" حين رافقهم في احتفالاتهم بالفوز المتكرر. وفي رمضان سيكون برنامجه "رزاق برو" عنوان الضحك والترفيه والفكاهة.. بكل بساطة! خلال الشهر الفضيل على السومرية!