امرأة صعيدية تتحمل وحدها صعاب المجتمع.. "ستهم" في رمضان على السومرية

ستهم أرملة تربي أطفالها بمفردها وواجهت ظلم أشقاءها الذين استغلوها ولم يقفوا بجانبها واستطاعت أن تحمي ابنتها وتكمل مسيرة زوجها الراحل. كما شجعت نساء الأقصر في المطالبة بالميراث كحقٍ طبيعي لهنّ لتصبح قدوة لنساء الصعيد في انتصارها على العرف الصعب الجائر، ليتم تكريمها من رئاسة الجمهورية.تمثل ستهم المرأة الذكية التي لا ينقصها شيئاً لتعيش في سعادة لكن شاءت الأقدار أن تعيش وسط مجتمع ذكوري لا يؤمن إلا بالعرف!تابعوا هذه القصة التي تحمل رسائل مجتمعية عميقة ضمن مسلسل "ستهم" الذي يُعرض على قناة السومرية.المسلسل من بطولة روجينا وجهاد سعد ومحمد عبد الحافظ وابراهيم السمان ونانسي صلاح والشيخ ياسين التهامي وأحمد الرفاعي وغيرهم، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز.