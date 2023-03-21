صور مع امهاتهم ورسائل مؤثرة... فنانو العراق يحتفلون بعيد الام

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A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)
A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)
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A post shared by سارية السواس (@sariasinger1)
A post shared by سارية السواس (@sariasinger1)
يا إمّي ينعاد عليكي😘
من وقت ما وعيت على هالدني بتدهشني محبتك يللي ربّنا وضعها فيكي مجانية
ما بتعاتبي ولا بتتعبي
ما بتزعلي، بتسامحي دايما
سامحيني إذا يوم قصّرت معك
لأنك كل عمرك ملّيتيلي حياتي
صحيح إنّي غنّيت الدّني إمّ بس إنتِ أغلى من الدّني
ينعاد عليكي وعلى كل أمّ 🙏🏼❤️#عيد_الأم
— Najwa Karam (@najwakaram) March 21, 2023
يا إمّي ينعاد عليكي😘
من وقت ما وعيت على هالدني بتدهشني محبتك يللي ربّنا وضعها فيكي مجانية
ما بتعاتبي ولا بتتعبي
ما بتزعلي، بتسامحي دايما
سامحيني إذا يوم قصّرت معك
لأنك كل عمرك ملّيتيلي حياتي
صحيح إنّي غنّيت الدّني إمّ بس إنتِ أغلى من الدّني
ينعاد عليكي وعلى كل أمّ 🙏🏼❤️#عيد_الأم