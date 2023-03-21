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صور مع امهاتهم ورسائل مؤثرة... فنانو العراق يحتفلون بعيد الام

فن وثقافة

2023-03-21 | 07:21
صور مع امهاتهم ورسائل مؤثرة... فنانو العراق يحتفلون بعيد الام
3,120 مشاهدة

في الواحد والعشرين من شهر آذار، يحتفل العالم بعيد الأم. ويأتي هذا العيد كمناسبة رسمية لشكر الأمهات على تضحياتهن وتعبهن وجهودهن تجاه عائلاتهن، مع ثورة السوشيال ميديا أصبحت المعايدات عبر مواقع التواصل وسيلة للاحتفال، فتنتشر صور أمهات المستخدمين والمشاهير ويذهب كل شخص لمنح المتابعين لمحة عن صفات والدته.

وكانت أولى المهنئات من نجوم العراق الفنانة شذى حسون، ونشرت صورة على حسابها الرسمي على "الانستغرام" وكتبت "امي كل يوم وانت عيدي".
 

وبدوره، كتب الاعلامي والممثل بكر خالد: "امي الله يحفظ امهاتكم ويرحم من فقدها".


ومن جانبها، كتبت الممثلة العراقية براء الزبيدي: "عيد ام سعيد الله يحفظ امهاتنا ويرحم الأموات يالله "، واضافت "يارب اسعد قلوب امهاتنا جميعا".


وإلى ذلك، قامت البوغر العراقية ديما الشيخلي بنشر صورة على "انستغرام" وهنأت والدتها بعيد الام وقالت" عيد أم سعي لأمي الرائعة وجميع الأمهات الرائعات الاخريات".


وإلى ذلك، قامت البوغر العراقية ديما الشيخلي بنشر صورة على "انستغرام" وهنأت والدتها بعيد الام وقالت" عيد أم سعي لأمي الرائعة وجميع الأمهات الرائعات الاخريات".


ومن جهتها، كتبت عارضة الازياء ديما الاسدي" عيد سعيد يا أمي أحبك وأفتقدك".


على الرغم من أن فيفي عبده تبدو قوية ولكنها أيضاً تشتاق وتشعر بالحنين لوجود والدتها إلى جانبها، فيفي التي شاركت صورة برفقة والدتها، عبرت عن اشتياقها لوالدتها في عيد الأم، وكتبت: "الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله، بس عايزة أقولك أنتي وحشتيني أوي، الله يرحمك يا رب.. كل عيد أم وكل الأمهات بخير وربنا يرحم الأموات منهم".


كما نشرت الفنانة السورية سارية السواس صورة قديمة لأمها وكتبت "الأم هي كل شيء وهي الي تتعب وبتربي وتكبر وتضحي مشان اولادها كل عام وانت بصحة وبخير يا أمي و ينعاد على كل أم بخير".


كما غردت الفنانة اللبنانية نجوى كرم " يا إمي ينعاد عليكي من وقت ما وعيت على هالدنيا بتدهشني محبتك يللي ربنا وضعها فيكي مجانية
ما بتعاتبي ولا بتتعبي ما بتزعلي، بتسامحي دايما سامحيني إذا يوم قصرت معك لأنك كل عمرك مليتيلي حياتي صحيح إنّي غنيت الدني إم بس إنتِ أغلى من الدّني ينعاد عليكي وعلى كل أم".
هذه المعايدات الكثيرة وغيرها رسائل مؤثرة ملأت السوشيال ميديا، بمن يحتفل بوالدته وبمن يشعر بالحزن لغيابها، ان كان للمشاهير أو للمستخدمين العاديين.

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