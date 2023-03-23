من بينهم كريستيانو رونالدو.. تهاني المشاهير بمناسبة شهر رمضان (صور)

Ramadan Mubarak to all Muslim!🙏🏽🙌🏽 pic.twitter.com/D9QoB5eyjd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 22, 2023

الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ .



مُبارٓكٌ… pic.twitter.com/Ps1gYPr6vn — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) March 22, 2023

مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده #رمضان_كريم pic.twitter.com/dVflDVR87L — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) March 22, 2023

شهر مبارك على كل المسلمين والعرب، انشالله يحمل هالشهر السعادة وراحة البال للكل 🙏🏼🌙❤#رمضان_كريم #كارمن_لبس #شهر_الخير pic.twitter.com/qcH9IG9BY8 — Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) March 22, 2023

بتمنى الشهر الفضيل يحمل معه الخير والسلام للجميع.

رمضان كريم وصوم مبارك🙏🏻#Ramadan2023 #رمضان_كريم — Nancy Ajram (@NancyAjram) March 22, 2023

رمضان كريم على الجميع وكل سنة وأنتم طيبين — Mohamed Salah (@MoSalah) March 22, 2023

رمضان كريم مبارك علينا كلنا ربنا يعيده علينا دايما بالصحة والأمان و راحة البال .. كل دعواتكم وصلاوتكم مقبولة بإذن الله .. كل سنة وانتم طيبين 🌙 pic.twitter.com/pz18opqjP0 — Latifa Al-Tunisia (@latisol) March 22, 2023

رمضان الخير والبركة والجمعة الحلوة، شهر الرحمة والمغفرة والعطاء يحملكن معو كل شي بتتمنوا

صوم مقبول🙏🏻❤️#رمضان_كريم — Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) March 22, 2023

كريستيانو رونالدو حرص على تقديم التهنئة لكل المسلمين المتواجدين حول العالم، اذ كتب على تويتر ما معناه "رمضان مبارك لكل المسلمين".أكثر من تغريدة شاركتها أحلام بمناسبة قدوم رمضان، وكتبت في إحداها على صورة لها باطلالة من وحي الأجواء الرمضانية ".إلهام الفضالة شاركت صورة عبر انستقرام، علقت عليها "مبارك عليكم الشهر.. ينعاد عليكم بالصحة والعافية".نوال الكويتية كتبت على تويتر "مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده".كارمن لبس كتبت على تويتر "شهر مبارك على كل المسلمين والعرب، انشالله يحمل هالشهر السعادة وراحة البال للكل".نانسي عجرم قالت "بتمنى الشهر الفضيل يحمل معه الخير والسلام للجميع. رمضان كريم وصوم مبارك".نجوى كرم علّقت عبر تويتر "شو بحب لما يتلاقوا الصيامين سوا بتكون كل الكرة الأرضية عم تعيش بحالة تقوى، نحنا بحاجة للإيمان والصوم والصلاة رمضانكريم وانشاء الله صيام مقبول".محمد صلاح كتب "رمضان كريم على الجميع وكل سنة وأنتم طيبين".أمل بوشوشة كتبت على تويتر "رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير".لطيفة كتبت "رمضان كريم مبارك علينا كلنا ربنا يعيده علينا دايما بالصحة والأمان و راحة البال .. كل دعواتكم وصلاوتكم مقبولة بإذن الله .. كل سنة وانتم طيبين".نور علقت أيضًا على انستقرام "رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير".كارول سماحة كتبت "رمضان الخير والبركة والجمعة الحلوة، شهر الرحمة والمغفرة والعطاء يحملكن معو كل شي بتتمنوا صوم مقبول".سمية الخشاب وبطرافتها المعهودة على تويتر قالت "شايله هم العطش من دلوقتي"، ثم سألت متابعيها "هو فين اجواء رمضان؟".يارا علقت "هل هلالك وهيدا الفانوس الرمضاني خلص شغل إيديي وما حدا حزر عطوني رأيكم".