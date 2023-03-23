من بينهم كريستيانو رونالدو.. تهاني المشاهير بمناسبة شهر رمضان (صور)

Ramadan Mubarak to all Muslim!🙏🏽🙌🏽 pic.twitter.com/D9QoB5eyjd
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 22, 2023
Ramadan Mubarak to all Muslim!🙏🏽🙌🏽 pic.twitter.com/D9QoB5eyjd
الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ .
مُبارٓكٌ… pic.twitter.com/Ps1gYPr6vn
— A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) March 22, 2023
الْلَّھُم أَهِلَهُ عَليْنَا بِالْأمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعَوْنٓ عَلَى الْصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآَنِ الْلَّھُمّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْهُ لنا وَتَسَلَّمْهُ مِنّا مُتَقَبَّلاً يٓارٓبٓ العٓالِٓمينْ .
مُبارٓكٌ… pic.twitter.com/Ps1gYPr6vn
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A post shared by Elham Alfadalah الهام الفضالة (@elhamalfadalah)
A post shared by Elham Alfadalah الهام الفضالة (@elhamalfadalah)
مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده #رمضان_كريم pic.twitter.com/dVflDVR87L
— نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) March 22, 2023
مبارك عليكم الشهر وعساكم من عواده #رمضان_كريم pic.twitter.com/dVflDVR87L
شهر مبارك على كل المسلمين والعرب، انشالله يحمل هالشهر السعادة وراحة البال للكل 🙏🏼🌙❤#رمضان_كريم #كارمن_لبس #شهر_الخير pic.twitter.com/qcH9IG9BY8
— Carmen Lebbos - كارمن لبس (@C_lebbos) March 22, 2023
شهر مبارك على كل المسلمين والعرب، انشالله يحمل هالشهر السعادة وراحة البال للكل 🙏🏼🌙❤#رمضان_كريم #كارمن_لبس #شهر_الخير pic.twitter.com/qcH9IG9BY8
بتمنى الشهر الفضيل يحمل معه الخير والسلام للجميع.
رمضان كريم وصوم مبارك🙏🏻#Ramadan2023 #رمضان_كريم
— Nancy Ajram (@NancyAjram) March 22, 2023
بتمنى الشهر الفضيل يحمل معه الخير والسلام للجميع.
رمضان كريم وصوم مبارك🙏🏻#Ramadan2023 #رمضان_كريم
رمضان كريم على الجميع وكل سنة وأنتم طيبين
— Mohamed Salah (@MoSalah) March 22, 2023
رمضان كريم على الجميع وكل سنة وأنتم طيبين
#رمضان_كريم 🌙 وكل عام وأنتم بألف خير #أمل_بوشوشة #رمضان_المبارك pic.twitter.com/Jxmv6tJN8x
— Amel Bouchoucha | امل بوشوشة (@amelbouchoucha) March 22, 2023
#رمضان_كريم 🌙 وكل عام وأنتم بألف خير #أمل_بوشوشة #رمضان_المبارك pic.twitter.com/Jxmv6tJN8x
رمضان كريم مبارك علينا كلنا ربنا يعيده علينا دايما بالصحة والأمان و راحة البال .. كل دعواتكم وصلاوتكم مقبولة بإذن الله .. كل سنة وانتم طيبين 🌙 pic.twitter.com/pz18opqjP0
— Latifa Al-Tunisia (@latisol) March 22, 2023
رمضان كريم مبارك علينا كلنا ربنا يعيده علينا دايما بالصحة والأمان و راحة البال .. كل دعواتكم وصلاوتكم مقبولة بإذن الله .. كل سنة وانتم طيبين 🌙 pic.twitter.com/pz18opqjP0
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A post shared by Nour (@nouractress)
A post shared by Nour (@nouractress)
رمضان الخير والبركة والجمعة الحلوة، شهر الرحمة والمغفرة والعطاء يحملكن معو كل شي بتتمنوا
صوم مقبول🙏🏻❤️#رمضان_كريم
— Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) March 22, 2023
رمضان الخير والبركة والجمعة الحلوة، شهر الرحمة والمغفرة والعطاء يحملكن معو كل شي بتتمنوا
صوم مقبول🙏🏻❤️#رمضان_كريم
هلّ هلالك 🌙
وهيدا الفانوس الرمضاني خلص شغل إيديّي وما حدا حزر😌😁 عطوني رأيكم 😍#Yara | #يارا
. . .#رمضان #رمضان_2023 #رمضان_المبارك #Ramadan #Ramadan2023 pic.twitter.com/IXbULKgzV6
— Yara (@yara_lb) March 22, 2023
هلّ هلالك 🌙
وهيدا الفانوس الرمضاني خلص شغل إيديّي وما حدا حزر😌😁 عطوني رأيكم 😍#Yara | #يارا
. . .#رمضان #رمضان_2023 #رمضان_المبارك #Ramadan #Ramadan2023 pic.twitter.com/IXbULKgzV6