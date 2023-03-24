بقضية "أنا وبس".. اليسا تنتصر على برجي وتشكر القضاء اللبناني

وقالت إليسا في توير: "بعدو القضاء اللبناني بخير بوجود قضاة نزيهين وشرفاء، الحقيقة بيّنت، أنا وبس.. إلي وبس!!".وشكرت محاميها قائلة: "كُلّ الشكر لوكيلي القانوني المحامي مارك حبقة يلي إيمان بقضيتي وبحّقي وتحدّى الباطل وردّلي حقّي، ما بصحّ إلاّ الصحيح".من جانبه علق زياد برجي على الحكم بتصريح نقله موقع "الفن" اللبناني، قال فيه: "مبروك وهنيئا للفن والقضاء اللبناني.. المحامي الخاص بي سيدرس الموضوع لأن الحكم كان مفاجئاً لنا".وأكد برجي أنه ومحاميه لم يكونا على علم بهذه الدعوى وأنها مرتبطة بدعاوى أخرى شائكة.