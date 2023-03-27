بالتزامن مع أيام رمضان.. حسين الجسمي يطلق دعاء "رحمن ورحيم" (فيديو)

وتعاون الجسمي في كلمات الدعاء مع الشاعر محمد مصطفى ملك، والملحن محمود أنور، ومع الموزع كريم أسامه.وقال الجسمي في الدعاء "ده عظيم وكريم.. رحمن ورحيم.. الله الله الله هو حامينا.. الله.. وبنوره هادينا.. الله خيره مالينا.. الله الله".وقد عرض الجسمي دعاء "رحمن ورحيم" في قناته الرسمية على "يوتيوب".