هل شاكيرا على علاقة برجل في ميامي؟

هل أعادت شاكيرا تأسيس حياتها العاطفية من جديد بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه؟ وفقاً لوسائل الإعلام الإسبانية ، يبدو أن الكولومبية قد وجدت الحب مرة أخرى.



بعد الموقف المتوتر بين المغنية ولاعب كرة القدم السابق خلال الأشهر القليلة الماضية، يبدو أن المياه أصبحت الآن أكثر هدوءاً.. هدوء بما فيه الكفاية بحيث عاد الاثنان الآن إلى عيش حياتهما.



قد يكون هذا على الرغم من عدم تأكيده أحد الأسباب التي تجعل المغنية يبدو أنها عثرت على حبٍ جديد، حيث تقوم شاكيرا حالياً بالعد التنازلي للأيام حتى تبدأ حياة جديدة بعيداً عن برشلونة، حيث تخطط للانتقال إلى ميامي في منتصف نيسان، عندما يبدأ طفلاها عطلتهما المدرسية.



يقال إن نجمة الغناء وجدت حبيباً جديداً، وهو رجل التقت به في ميامي وكانت على علاقة به منذ أربعة أشهر، مما يعني ضمنياً أن قصة الحب السرية ترى النور الآن.



الشائعات قوية جداً في هذا المنعطف، على الرغم من أن المعلومة الوحيدة التي تعرف عن هذا الرجل هي أنه يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وأنهما كانا يتقابلان طوال الأشهر الأربعة الماضية. قد تكون رحلات الكولومبية المستمرة إلى ميامي أكثر منطقية مع ظهور هذه الرومانسية.



في حين أنه لا توجد توقعات تقريباً تشير إلى إحتمالية حدوث مصالحة مع بيكيه، فإذا تم تأكيد هذا الانتماء الرومانسي الجديد، فإن ذلك سيعني إسدال الستار بصورة نهائية لقصة حب شاكيرا مع بيكيه.



ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى، بخلاف القول إن الرجل الغامض لم يكن حبيبها السابق أنطونيو دي لا روا، التي واعدته قبل لقاء بيكيه في كأس العالم 2010 حيث أدت شاكيرا أغنيتها الناجحة Waka Waka.



ووفقاً لتقارير صحيفة Nuestro Diario، فإن الرجل الجديد يدعى جوركا إزكورديا، يبلغ من العمر 24 عاماً، وهو مدربها لرياضة ركوب الأمواج. كما هو موضح في العديد من الصور المنتشرة على السوشيال ميديا، يبدو أن الاثنين قريبان جداً، على الرغم من أنه قد تكون العلاقة مجرد صداقة قوية.



ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رؤيتهما معاً، حيث كانت هناك بالفعل تكهنات حول علاقة محتملة بين الاثنين في الأسابيع الأخيرة، لكن شاكيرا نفت هذه الشائعات. وخلال وجودها في المحكمة لحضور جلسة قضية حضانة طفليها، قالت النجمة، بحسب صحيفة ماركا الأسبانية: "احتراماً لطفلَي ولحظة الضعف التي يمران بها، أطلب من وسائل الإعلام وقف التكهنات"، نافية أن يكون لديها حبيب. كما أكدت النجمة أن كل ما يهمها في الوقت الراهن هو تكريس نفسها بالكامل لولديها وإسعادهما.