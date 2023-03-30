جورج وسوف يحسم مسألة اعتزاله ويتحدث عن آخر لقاء بنجله الراحل (فيديو)

#مراحل_جورج_وسوف | أبو وديع في #تحدي_العطاء: "لن أعتزل ما دمت قادر على الغناء"@wassouf @Ali_Alalyani
#قناة_SBC
#رمضان_عندنا pic.twitter.com/St1AGP91fr
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) March 30, 2023
#مراحل_جورج_وسوف | أبو وديع في #تحدي_العطاء: "لن أعتزل ما دمت قادر على الغناء"@wassouf @Ali_Alalyani
#قناة_SBC
#رمضان_عندنا pic.twitter.com/St1AGP91fr
#مراحل_جورج_وسوف | آخر حديث بين سلطان الطرب وابنه الراحل وديع..
@wassouf @Ali_Alalyani
#قناة_SBC
#رمضان_عندنا pic.twitter.com/NrFt98Knf1
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) March 29, 2023
#مراحل_جورج_وسوف | آخر حديث بين سلطان الطرب وابنه الراحل وديع..
@wassouf @Ali_Alalyani
#قناة_SBC
#رمضان_عندنا pic.twitter.com/NrFt98Knf1
#مراحل_جورج_وسوف | كيف حال المرض بين أبو وديع ورفيق دربه؟
@wassouf @Ali_Alalyani
#قناة_SBC
#رمضان_عندنا pic.twitter.com/GdZu9votid
— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) March 29, 2023
#مراحل_جورج_وسوف | كيف حال المرض بين أبو وديع ورفيق دربه؟
@wassouf @Ali_Alalyani
#قناة_SBC
#رمضان_عندنا pic.twitter.com/GdZu9votid