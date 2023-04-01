كاشفة سر عدم صيامها.. غادة عبد الرازق: أخضع للعلاج النفسي منذ 20 عاما

وقالت غادة خلال ظهورها في برنامج "سبوت لايت"، إنها لا تصوم في رمضان إذا كانت منشغلة في تصوير أعمالها، بسبب أوقات التصوير الطويلة من جهة، وتناولها العلاج في أوقات منتظمة من جهة أخرى.وأوضحت: "علشان أكون صريحة، لما بيكون عندي تصوير مش بصوم لأني مش بقدر، خاصة أني باخد أدوية ومناعتي ضعيفة وممكن أشتغل من سبعة الصبح لحد 1 أو 2 الصبح، ولو مش عندي تصوير بعمل زي كل الناس وبصوم الحمد لله".وتابعت: "بحاول لما برجع بيتي 4 ونصف الصبح أتفرج على التلفزيون، وزمان كنت بحب أتفرج على فوزاير نيللي وشريهان، ودول من أسباب حبي للشهرة في التمثيل، مش أمثل بس، وبحب أقلد نيللي وشريهان".وقالت الفنانة المصرية إنها لا تشارك في الموسم الرمضاني لإثبات وجودها فقط، أو بغرض التواجد الرمضاني بحد ذاته، وإنما يهمها الانضمام للعمل الجيد الذي يثبت وجودها على الساحة.وأوضحت غادة عبد الرازق: "لو ربنا كرمني بحاجة كويسة بنزل شغل في رمضان، ومفيش حاجة اسمها عمود من أعمدة رمضان، ومينفعش أنزل كعبء على الناس، ليه أعمل في نفسي كدا؟".