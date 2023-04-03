فرنسية في عمر الـ 108 تواصل العزف: البيانو حياتي

وداخل شقتها من مبنى يطل على نهر السين، تتنقل المرأة النحيلة ببطء بين آلات البيانو الثلاث في غرفة معيشتها. وليس طول عمرها وحده ما يثير الإعجاب، بل كذلك شغفها في العزف على البيانو، وإصرارها على الاستمرار في ذلك. وتصف نفسها بحماسة بأنها "شابة"، وترى أن "الأعمار قصص لا وجود لها".ويقول نجلها الصحافي فابريس ماز، بفخر، إن والدته "هي ربما آخر شخص معمر يواصل تسجيل الألبومات".وباتت كوليت منذ أن بلغت سنواتها الـ100 أحد مشاهير مواقع التواصل، وخُصصت لها صفحة على "فيس بوك". وتقول كوليت: "لماذا أواصل العزف؟ لأن البيانو حياتي وصديقي. أحتاج إلى الشعور به، والاستماع إلى صوته".