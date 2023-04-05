المحكمة تحدد موعد جلسة فارس كرم في قضية خلافه مع ميريام فارس

وفقد كشف جورج الخوري محامي ميريام فارس أن القاضي معوض حدد جلسة بتاريخ الخامس من أيار المقبل لبدء محاكمة الفنان فارس كرم بجرائم القدح والذم، وذلك بعد ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان عليه بناء على الشكوى المقامة ضده من الفنانة ميريام فارس.وكانت النيابة العامة قد حفظت الشكوى المقدمة من الفنان فارس كرم ضد الفنانة ميريام فارس لعدم وجود أي جرم.وتجدد الخلاف بين ميريام وفارس كرم بعد أن تم تداول خبر مفبرك بمناسبة كذبة الأول من نيسان تضمن أن المصالحة قد تمت بين الفنانين.واستنكر كرم تداول بعض المواقع الإخبارية الفنية خبر مصالحته مع فارس دون التأكد من الأمر، معلقا: "أحلى كلمة قلتها "كذبوا وسلونا" لا وقال معتبرين حالهم مؤسسات إعلامية عريقة ومحترمة هني وغيرهم.. إعلام الـ"نسخ واللصق" يا عيب الشوم".بدورها، كانت قد تفاعلت ميريام فارس مع أنباء المصالحة، موثقة القرار القضائي بعدم التعرض إليها من قبل فارس كرم، وكتبت في تغريدتها في حسابها على "تويتر": "الموضوع انتهى من 6 اشهر، القاضية غادة عون أصدرت القرار، وأنهيت القضية ب 24 ساعة، فارس نزل عالتحقيق وتراجع عن كلامه وحذف التغريدة "عكس ما كان عم يتوعد" وتم تركه لقاء سند إقامة، والموضوع اتسكر عندي بلحظتها".لكن ما لبث أن قام فارس كرم بالرد على تعليق فارس، ساخرا منها: "إرحمي حالك.. والله العظيم عيب أسبوع الأم.. أنت ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟؟؟؟".واشتعل الخلاف بين كل من فارس وميريام بسبب صورة فارس كرم في البوستر الدعائي لحفلهما الذي كان مقررًا في موسم جدة في شهر حزيران 2022 قبل أن يتم إلغاؤه.