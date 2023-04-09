وفاة الفنان الكويتي فيصل بوغازي

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنعي واسع للفنان الذي عانى من عدة أزمات صحية خلال السنوات الماضية.وكتب الممثل عبدالله بوشهري على حسابه في تويتر: "انتقل إلى رحمة الله الفنان فيصل بوغازي.. من الممثلين اللي دائما كان ادورة في قسوة ضرب بس لو كنتو تتعرفون عليه في الحقيقة من ألطف شخصيات الوسط الفني وكان طيب وأبيض القلب ودمه كان خفيف أكثر من الشاشة.. ادعو له بالرحمة والمغفرة بهالايام الفضيلة".والفنان فيصل، من مواليد 1965، بدأ حياته الفنية العام 1987، حيث شارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات بأدوار فنية متعددة، إضافة إلى البرامج الكوميدية.ومما قدمه في الدراما التلفزيونية: مسلسل "سليمان الطيب"، ومسلسل "بو هباش"، ومسلسل "دلق سهيل"، و"بوقلبين"، إضافة إلى "طير الخير"، و"زمان الإسكافي"، و"عيال بوسالم"، ومسلسل "واي فاي"، ومسلسل "كلام أصفر"، وغيرها الكثير.كما شارك في عدد من المسرحيات، منها: مسرحية "الاستجواب"، ومسرحية "بنت العز"، ومسرحية "عبيد في التجنيد"، ومسرحية "بيت أبونا"، وغيرها.وفي السينما، كان لفيصل بوغازي فيلم يتيم، وهو "ليلة القبض على الوزير" في العام 1993.وشارك الفنان الكويتي في البرامج الكوميدية: "داوود في هوليوود"، "فضائيات"، "غنائيات"، "قرقيعان"، إضافة إلى برنامج "عيني عينك".