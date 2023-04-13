"أين هي الإنسانية".. نادين نجيم ترد المتنمرين على صورها (صورة)

أعربت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، عن غضبها من التنمر الذي تعرضت له من بعض المتابعين على مواقع التواصل بعد نشرها مجموعة صور خاصة بها.



ووثقت نجيم بعض الصور والتي روجت من خلالها لمنتجاتها التجميلية في كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل "وأخيرا" عبر حسابها في إنستغرام، وكتبت رسالة قالت فيها: "يتنمرون عليَّ بسبب تلك الصور، ألا يخجلون من أنفسهم أين هي الإنسانية؟ وكيف يمكننا دعم بعضنا البعض في مثل هذا العالم السام والقاسي؟ للنساء عليكن الدفاع عن أنفسكن وعن بعضكن البعض.. كن لطيفًا لا يكلفك أي شيء أن تنشر الحب والدعم".