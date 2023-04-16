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بعد معرفتها بثروة حكيمي.. اول تعليق من هبة عبوك
فن وثقافة
2023-04-16 | 07:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,641 مشاهدة
السومرية نيوز- رياضة
تستمر تداعيات طلاق هبة عبوك من أشرف حكيمي في السيطرة على العناوين خاصة بعد تداول أخبار غير مؤكدة تفيد بأنها تلقت مفاجأة عندما طالبت بنصف ثروته.
وفي آخر التطورات، شاركت هبة ستوري مع متابعيها عبر انستغرام جاء فيها ما معناه "تذكروا، لا يمكنكم السيطرة على كل شيء في الحياة، بل يمكنكم السيطرة على طريقة ردة فعلكم عليها. اتركوا الحاجة للكمال، احتضنوا جمال اللحظة الخالية وتأكدوا أن الكون يساندكم".
كانت تقارير صحافية قد تم تداولها بشكل كبير عبر السوشيال ميديا والمواقع والاخبارية تفيد بأن هبة قد طالبت بنصف ثروة حكيمي وأملاكه بعد الطلاق، لكنها اكتشفت أنه لا يملك أي شيء باسمه، بل وضع كل ما يملك بتصرف والدته، والتي كانت تتقاضى أجره في حسابها المصرفي منذ عدة سنوات.
وبعد الكثير من الأخبار التي انتشرت حول علاقة الثنائي خاصة مع الجدل الكبير الذي رافق اتهامه بمحاولة الاغتصاب في فرنسا، أعلنت هبة عبوك انفصالها رسميًا عن أشرف حكيمي في نهاية اذار 2023، وقالت عبر بيان نشرته على انستغرام: "لقد احتجت إلى وقت لأهضم هذه الصدمة وأشعر اليوم بواجب الإعلان للتعبير عن حالتي الذهنية وتوضيح المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها بنظرة ذاتية. وحتى عندما يكون الصمت قد يفضل بعض الموضوعات أو القضايا الحساسة. فإنني بحاجة ماسة إلى الشرح. لكي أتمكن من استئناف حياتي الشخصية والعامة والمهنية بأقل قدر ممكن من الضرر والصدمة. وحماية أطفالي قبل كل شيء، الذين هم بالطبع أولويتي المطلقة".
وأضافت "الحقيقة هي أنه منذ بعض الوقت، بعد التفكير في الأمر كثيرا. اتخذنا أنا ووالد أطفالي قرارا بإنهاء علاقتنا. قبل وقت طويل من الأحداث التي شاركتها وسائل الإعلام. وبعد اتخاذ قرار الانفصال قانونا والتوقف عن العيش معا، في انتظار إجراءات الطلاق. بالإضافة إلى مواجهة الألم المعروف الذي يترتب على الانفصال. وتقبل الحزن الذي يترتب على فشل مشروع عائلي. لقد احتجت إلى وقت لأهضم هذه الصدمة".
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