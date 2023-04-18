نقابة الفنانين تنعى فناناً عراقياً

وذكر بيان للنقابة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان محمود حسين (ابو تحسين)، والذي وافته المنية هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".ولفت البيان، إلى أن "الفنان الراحل كان مبدعاً وأن انطلاقته كانت من المسرح العمالي عام 1969 وحصل على جائزة افضل ممثل في مسرحية الطوب عام 1987 عمل اكثر من (60) مسلسلاً و(70) مسرحية وبرامج كثيرة وابرزها مسلسل (اولاد الحاج) لجمال عبد جاسم، كذلك مسلسل (محلتنا) والمسلسل الشهير (اشهى الموائد في مدينة القواعد)".