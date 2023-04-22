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بعد إطلاق سراحه "مؤقتا".. اول تعليق لسعد لمجرد
فن وثقافة
2023-04-22 | 03:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
903 مشاهدة
توجه الفنان المغربي سعد لمجرد ، اليوم السبت، بالتهنئة إلى محبيه بمناسبة عيد الفطر، من خلال تدوينة له على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، مرفقاً ذلك بصورة له مع عائلته، كما تقدم بالشكر لكل من يسانده في محنته؛ وذلك بعد إطلاق سراحه "مؤقتا" من سجنه في فرنسا.
وقال لمجرد على "إنستغرام": “اللهم فرج همومكم و كربكم و بدلها بالأفراح والطمأنينة اللهم آمين .قريت دعواتكم و بكيت من كثر الفرح جازاكم الله خيرا و الله يغفر لينا وليكم و يعطيكم كل ما تمنيتو و يجعلنا وإياكم من الفائزين برضى الله و رضى الوالدين دنيا وآخرة، سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا، و حتى انا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت انا وياكم عائلة وحدة ".
وأضاف بالقول: "سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين اهلي و احبابي و اعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب .اصدقائي الفنانين و الفنانات و الاعلاميين و الصحافيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد اثلجتم قلبي، لكم مني كل الحب و التقدير و متمنياتي لكم بالتوفيق في اعمالكم و في حياتكم" .
واختتم تدوينته بالقول: "مسك الختام ، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم "انا كنت في الماضي احبكم، الآن انا مغرم بكم، و قصة حبنا لن تنتهي ابدا مهما حصل" حفظكم الله و اهاليكم و متعكم بالصحة و العافية وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال و دفع بها عنكم كل بلاء.. ملاحظة اخيرة كي يكون الامر واضحا للكل: انا الان حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة و انجح في هذا الاختبار الإلهي، اللهم قوي ايماننا و صبرنا مهما كانت الظروف".
وتابع: "الاخبار الزوينة هي انني اعلن الان رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي "اش خبارك" هو 4 مايو باذن الله. الحان و كلمات و توزيع و مكس ماستر اخي و عشيري و حبيبي جلال الحمداوي" .
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