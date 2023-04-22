نانسي عجرم في بغداد لإحياء حفل العيد

وصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الى بغداد، لإحياء أول حفل غنائي لها بمناسبة عيد الفطر.

وسبق أن أعلنت عجرم، استعدادها لإحياء أول حفل غنائي لها في بغداد، بمناسبة عيد الفطر يوم 22 من الشهر الجاري.