رسمياً.. نسرين طافش تعود إلى زوجها شريف شرقاوي بعد انفصال 6 أشهر

السومرية نيوز - فن



أعلن الثنائي الفنانة نسرين طافش وزوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف شرقاوي عودتهما مرة أخرى لعش الزوجية، بعد 6 أشهر على انفصالهما، عبر منشور على إنستغرام.





وعلق شرقاوي على منشور لنسرين طافش بموقع إنستغرام قائلا: "سعيد وفخور أن أنتي أنا"، لترد عليه نسرين طافش: "أحبك يا حبيبي"، ليعلن الثنائي عودتهما بطريقتهما الخاصة.



وعادت نسرين طافش لمتابعة زوجها السابق عبر حسابها في إنستغرام، بعد أن قامت بإلغائه وحذف جميع الصور التي كانت تجمعهما في وقت سابق.