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آخرهم نسرين طافش.. مشاهير عادوا إلى أزواجهم بعد الانفصال
فن وثقافة
2023-04-24 | 05:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,125 مشاهدة
السومرية نيوز- فن وثقافة
كشف تعليق على "إنستغرام" عودة الفنانة السورية نسرين طافش إلى زوجها شريف شرقاوي، بعد انفصال دام 6 أشهر.
وتم الإعلان عن الخبر، بعد تعليق كتبه شريف شرقاوي على منشور لنسرين طافش بـ"إنستغرام": "سعيد وفخور أن إنتي لي"، لترد عليه نسرين طافش كاتبة: "أحبك يا حبيبي"، ليعلن الثنائي عودتهما من جديد.
وقد تزوجت نسرين طافش من الطبيب شريف شرقاوي في تموز 2022، وفاجأت متابعيها بالخبر، من خلال نشرها لصورهما معًا، ثم تم الإعلان عن الانفصال بعد أشهر قليلة من الزواج.
ونسرين طافش ليست الوحيدة في الوسط الفني التي عادت لزوجها بعد فترة من الانفصال، فهناك الكثير من النجوم والنجمات الذين عادوا لشريك حياتهم من جديد بعد انفصالهم لأسباب مختلفة.
ومن أبرز النجوم الذين عادوا لزوجاتهم بعد فترة من الانفصال الفنان محمد حماقي، الذي عاد إلى طليقته نهلة الجارحي بعد انفصال لعامين، وقاما بعد عودتهما بشهر عسل جديد من خلال جولة أوروبية، وأنجبا بعد ذلك ابنتهما الوحيدة.
كما عاد الفنان عمرو سعد إلى زوجته شيماء فوزي أم أبنائه، بعد فترة من الانفصال، وأقام حفلة جمعت الأصدقاء للاحتفال بعودتهما من جديد.
الفنانة السورية أمل عرفة انفصلت عن زوجها الفنان السوري عبد المنعم عمايري، بعد زواج استمر 10 أعوام، إلا أن الانفصال لم يستمر سوى أيام، ثم عادا من جديد.
وكان من أبرز النجوم الذين انفصلوا ثم تراجعوا الفنان نور الشريف، الذي انفصل عن حبه الوحيد الفنانة بوسي عام 2006، بعد زواج استمر لأكثر من 30 عاماً، لكنهما عادا وتزوجا من جديد قبل وفاته.
وكانت فاجأت، أيضاً، النجمة السورية ديمة بياعة جمهورها بانفصالها عن زوجها أحمد الحلو، لكن لم يدم الانفصال كثيراً، وعاد الثنائي بعد فترة.
وبالطبع من أشهر قصص العودة بعد الانفصال تلك التي جمعت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، إذ انفصلا بعد فترة من الزواج بمشاكل عديدة، وصلت إلى تحرير المحاضر والدعاوى القضائية، واتهامات بالسرقة والضرب، ليعلنا بعد ذلك بشكل مفاجئ، عبر شاشات التلفزيون، عودتهما وتصالحهما.
الفنان أحمد السقا انفصل عن زوجته الإعلامية مها الصغير مرتين بسبب خلافات، لكن لم يتم الإعلان وقتها، وكشفت عن الأمر مها الصغير في أحد لقاءاتها.
وأخيراً.. كان شهد الوسط الفني انفصال ليلى إسكندر عن زوجها السعودي يعقوب الفرحان، لكنهما عادا بعد فترة قصيرة.
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