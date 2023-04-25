الفنان العراقي هيثم يوسف "أعلنها رسمياً".. هل تزوّج؟

السومرية نيوز - فن



نشر الفنان العراقي هيثم يوسف الملقب بـ"أمير الحب" صوراً على مواقع التواصل الإجتماعي من زفافه مع "عروسه" في أجواءٍ رومانسية على الشاطئ وعلّق كاتباً: "أعلنها رسمي".

ومنذ نشره الصور وعشاقه يتلهفون لمعرفة ما إذا كان هذا إعلان رسمي لزواجه أم مشاهد من الكليب الجديد الذي يصوّره، و"أعلنها رسمي" هو إسم الأغنية التي سيطرحها. خصوصاً أنه لم يذكر إسم العروس أو تفاصيل من حفل الزفاف.

وقام الفنان العراقي بجلسة تصوير بمدينة الضلوعية في محافظة صلاح الدين، على يخت سياحي، حيث يبدو أنه قام بتصوير مشاهد ولقطات مع العروس وفرقة زفّة.. بانتظار تصريحه الرسمي الذي سنكتشف فيه حقيقة المشاهد: فيديو كليب أم زفاف حقيقي؟!



وهيثم يوسف هو فنان عراقي، ولد في 29 تشرين الثاني 1969 في مدينة الموصل وهو من عائلة مسيحية عراقية.



أول أغنية له تحمل عنوان ما اصالحك وعرضت على التلفاز العراقي سنة 1989. وسجل أول البوم غنائي عام 1992 بعنوان "يا ناس ارحموا بحالي".



وكانت الانطلاقة الحقيقية في أغنية "عنيد" التي لاقت نجاحًا طيبًا ومن ثم توالت أعماله.



يقيم حاليا في ولاية ميشيغن في الولايات المتحدة الأمريكية.