وفاة الشاعر العراقي كاظم السعدي

وكتب الكاتب والصحفي إدريس الآشوري تغريدة عبر "تويتر"، نعى فيها الشاعر الراحل.كاظم السعدي هو شاعر غنائي عراقي، من أهل بغداد، في صوب الكرخ، وُلد في البصرة، وحاصل على الدبلوم العالي من كلية الفنون الجميلة اختصاص المسرح.بدأ في سبعينات القرن العشرين، كتب أغاني ذات شهرة لبعض فناني الغناء العراقي ثم العربي، عمل في مجال الشعر الغنائي والصحافة.غادر العراق سنة 1995م إلى الإمارات العربية المتحدة، وظل هناك أكثر من 20 عام وثم عاد بعد ذالك إلى العراق سنة 2019م.