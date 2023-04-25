تفاصيل مثيرة عن أموال الفنان محمد قنوع في وصيته

وفي الساعات القليلة الماضية، انتشرت تفاصيل وصية الفنان الراحل التي كان قد كتبها قبل سنوات، حيث نشرت بعض المواقع فحوى الوصية التي وضعها الفنان الراحل في يد ثلاثة من افراد عائلته بالإضافة الى المحامي الخاص به، وذلك بعد شعوره بأن لحظة وفاته قد اقتربت.وبحسب ما تم تداوله، فإن الوصية كانت تحتوي على عدد من الاجزاء، من بينها جزء خاص يتعلق بأفراد عائلته وتم التكتم عليه وعدم الافصاح عنه نظرا لخصوصية الموضوع، في حين كان الفنان الراحل محمد قنوع قد كتب في وصيته ايضا بعض النقاط المتعلقة بأملاكه وأخرى بالوسط الفني واعماله التي قدمها طيلة مسيرته.وفي التفاصيل، فإن المصادر اشارت الى ان الفنان الراحل يمتلك اموالا منقولة وغير منقولة، بالإضافة الى بعض الاصول خارج بلده سوريا وتحديدا في مصر، حيث اوصى محمد قنوع ان تذهب ثلاثة ارباع هذه الاموال لزوجته كونها المسؤولة عن اولاده الاربعة، بينما اوصى بأن يتم التصرف بالربع المتبقي من امواله لصالح عدد من الجمعيات الانسانية ولا سيما المعنية بمرضى السرطان والجمعيات التي تهتم بالأيتام.