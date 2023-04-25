هاني شاكر ضحية جريمة نصب في البحرين

وقالت الهيئة، انها "تحرص على تطبيق اللوائح والقوانين، فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة، لحفظ حقوق جميع الأطراف".وأضافت، أنها "بدأت في إجراء تحقيق عاجل، فور تداول فيديو للفنان هاني شاكر من حفله بالبحرين، يعلن من خلاله تعرضه للنصب".وأشارت الهيئة إلى أنها "تحقق في هذا الموضوع مع جهة التنظيم والجهة المستضيفة للفعالية".وشددت الهيئة على أنها "تحرص على التصدي لكل ما من شأنه الإساءة لسمعة السياحة الوطنية، وأكدت أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات، بما يحفظ التزام جميع الأطراف بالمسؤوليات التي تقتضيها القوانين والأنظمة والتعاقدات".يأتي ذلك بعد تداول فيديو للفنان هاني شاكر، أثناء حفله الأخير في دولة البحرين، حيث قال: "بحبكوا جدًا وبحترم وجودكم معايا جدًا.. بالرغم من الظروف الغربية اللي حصلتي أنا وفرقتي النهاردة وهروب المتعهد وعدم التزامه بإنه يدفع لنا أجر الفرقة وأجري.. لكن أنا وجودي معاكوا أحلى من أجري مليون مرة".وفاجئ الفنان هاني شاكر جمهوره بتعرضه للنصب، وهروب متعهد الحفل دون أن يعطيه أجره أو أجر فرقته، لكن رغم ما حدث، قرر الفنان عدم إلغاء الحفل، وأحياها دون حصوله على أجرًا، بسبب تقديره للجمهور في الحفل.