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كم ستجني جورجينا في حال انفصلت عن رونالدو؟

فن وثقافة

2023-04-27 | 04:31
كم ستجني جورجينا في حال انفصلت عن رونالدو؟
663 مشاهدة

السومرية نيوز- رياضة

كشفت تقارير صحفية أن عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز ستحظى بثروة طائلة في حال قررت الانفصال عن النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي.

ويأتي ذلك بعد تقارير عن حدوث توتر كبير في العلاقة بين النجم البرتغالي البالغ 38 عاما وصديقته عارضة الأزياء الإسبانية، ما دفع متابعين للتساؤل عما سيحدث في حال قرر النجم المخضرم الانفصال عن جورجينا.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن عالم نفس برتغالي يدعى كوينتون أريس في مقابلة مع البرنامج البرتغالي "نوإيتشي داستريليس" (ليلة النجوم) تحليله سلوك الثنائي مؤخرا والنتائج التي توصل إليها أن "رونالدو وجورجينا قد ينفصلان. سلوك رونالدو الأخير يظهر أن حياته الشخصية ليست في لحظة سعادة".

وحسب موقع "سبورت سكيدا" فإن تسوية ضخمة تنتظر جورجينا إذا قرر رونالدو الانفصال عنها، إذ ستحصل على ما يقارب 35% من ثروة النجم البرتغالي الإجمالية، والتي تقدر بـ 350 مليون يورو ما يعادل 351 مليون دولار.

وعلى الرغم من عدم وجود رابط زواج معلن بين الثنائي، إلا أن طول العلاقة بين الطرفين والممتدة منذ عام 2016، إلى جانب وجود طفلين لجورجينا من أطفال رونالدو الخمسة، سيجعلها مؤهلة للحصول على هذا التعويض المالي الضخم.

ولم يتزوج رونالدو وجورجينا بعد على الرغم من علاقتهما الطويلة، وادعت جورجينا ذات مرة أنها تشعر بأنها متزوجة من رونالدو بالفعل.

وفي حديثها عن فيلمها الوثائقي "أنا جورجينا" الذي عرض على منصة "نتفليكس"، قالت عارضة الأزياء الإسبانية: "حقا لا أستطيع أن أكون أكثر من ذلك. كريستيانو وأنا متزوجان أمام الرب، هذا كل ما يهمني. إنه يحمينا ويبقينا معا. ومع ذلك في يوم من الأيام سنقيم حفل زفاف، أنا محظوظة لأن الأحلام يمكن أن تتحقق حقا. وأنا أقدر الفرص التي منحها الرب لي".
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