"ستوري" غامض من طليقة تامر حسني بعد انفصالهما





ولم توضح الفنانة المغربية حقيقة الصورة والتعليق، وفيما إذا كانا مساندة من أصدقاء أو معجبين أم أنهما من شخص لم تفصح عنه.



ونشرت بوسيل عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام" صورة لظرف، يبدو أنه هدية تلقتها، بينما كتب عليه تعليق: "أنت تستحقين الحب".ولم توضح الفنانة المغربية حقيقة الصورة والتعليق، وفيما إذا كانا مساندة من أصدقاء أو معجبين أم أنهما من شخص لم تفصح عنه.

وظهرت بوسيل بصورة وهي تنظر باتجاه البحر، وذلك بعد وقت من إعلان طلاقها من تامر حسني.



وفاجأ الثنائي المشهور تامر حسني وبسمة بوسيل، الجمهور، بإعلان الطلاق رسميا، أمس الخميس، ما أثار ردود فعل متباينة من قبل متابعين.



وكانت الشائعات راجت طوال الأشهر الماضية بشأن وجود خلافات بين النجمين وانفصالهما، لكن أيا منهما لم يؤكد الأمر قبل يوم أمس.



وأعلنت بسمة بوسيل وكذلك تامر حسني أنهما سيظلان "صديقين" ويجمعهما الاحترام والمودة، وذلك بعد زواج دام 12 عاما وأثمر عن 3 أطفال.